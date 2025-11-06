Suscríbete
Telenovelas

Alejandra Robles Gil: así lucía la protagonista de “Regalo de amor” en su primera telenovela

La carrera de la egresada del CEA de Televisa comenzó en 2012 junto a Fernando Colunga y Blanca Soto

November 06, 2025 • 
Alejandro Flores
alejandra robles gil.jpg

La actriz es egresada del CEA

Antes de “Porque el amor manda”, Alejandra Robles Gil no se sentía del todo segura de haber elegido correctamente su carrera.

Mientras estuvo en el Centro de Educación Artística de Televisa, Alejandra no podía superar una rara sensación de que no pertenecía a ese mundo.
“De pronto me costaba mucho trabajo sentirme parte de ese ambiente artístico y llegué a pensar que me había equivocado”, ha contado la actual protagonista de “Regalo de amor”, telenovela que termina este viernes 7 de noviembre.
Para la actriz mexicana, esta telenovela es su tercera como protagonista por lo que evidentemente aquel sentimiento de exclusión ya fue superado.
“Contigo sí” y “Eternamente amándonos” son los dos melodramas anteriores en los que tuvo el papel protagónico y antes de eso una decena de telenovelas en las que poco a poco creció como actriz pero también aprendió a pertenecer al medio artístico.

¿Cómo fue el personaje de Alejandra Robles Gil en “Porque el amor manda”?

En “Porque el amor manda” compartió pantalla con Fernando Colunga y Erik Elías. Fue una producción de Juan Osorio en tono de comedia romántica en la que los personajes de Colunga y Elías tiene una especie de relación de enemigos amables.

En medio de esas escenas de comedia en las que, por ejemplo, Erik le llama a Fernando con nombres de flores, a veces le dice gladiola y otras alcatraz, es que entra el personaje de Robles Gil, llamado curiosamente igual que ella: Alejandra.

@aleroblesgteam

Alejandra en #PorqueElAmorManda Disfruta su ternura, talento y encanto en cada capítulo por #UnivisionTelenovelas USA De Lunes a Viernes a las 8am / 2pm / 8pm Pacífico! No te lo pierdas! . . . . #AlejandraRoblesGil #PorqueElAmorManda #TelenovelasUSA #Alejandra #FernandoColunga #Univision #TeamAleRoblesGil #EquipodeAmor #AleRoblesGTeam #ActrizMexicana #NovelasQueEnamoran #Imperdible #AleFans #TelenovelaLovers #USA #TelevisionLatina

♬ sonido original - aleroblesgteam

Alejandra está interesada en Erik Elías porque es un empresario poderoso y con dinero por lo que intenta seducirlo sin éxito.
Este personaje le permitió a Robles Gil mostrar su faceta más cómica: divertida, extrovertida, simpática pero al mismo tiempo ambiciosa y vanidosa.

Alejandrarobleesgil.png

Alejandra es un personaje simpático pero ambicioso

Televisa

De aquella experiencia, Alejandra Robles Gil saltó a “Corazón indomable” y luego a “La gata” en años consecutivos. Desde entonces no ha dejado de hacer por lo menos una telenovela al año.
Ahora, además, ha encontrado su lugar dentro del medio de la actuación del que al principio de la carrera se sentía excluida.

Alejandra Robles Gil Regalo de amor
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
