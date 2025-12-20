El coprotagonista de “Doménica Montero” que se ha quedado solo y se refugia en la fe

El legado de Alejandro Tomassi en las telenovelas se puede rastrear desde 1980, cuando debutó con un personaje secundario en la telenovela “Colorina”.

Pero incluso ya para ese año, el actor tenía una vasta experiencia en teatro ya que su primera obra es de 1974, lo que significa que lleva medio siglo en el mundo de la actuación.

Y lo celebra con una participación como coprotagonista en el melodrama “Doménica Montero”, protagonizada por Angelique Boyer. En esta historia, Tomassi interpreta a Andrés, un abogado y administrador del rancho al que Angelique Boyer llega luego de haber sido plantada en el altar.

Doménica es su sobrina pero la quiere como a una hija. Fue albacea de la fortuna Montero hasta que ella cumplió la mayoría de edad. Junto con su esposa Pilar se dedicó a proporcionarle a su ahijada el mejor ambiente para su desarrollo personal y profesional. Es el único que desconfía de Max y lucha porque, antes de casarse, éste firme un acuerdo prenupcial.

La nueva vida de Alejandro Tomassi

Pero la oportunidad de actuar en “Doménica Montero” es también un motivo para celebrar en la vida de Alejandro Tomassi, quien acaba de superar un dura prueba emocional que lo tuvo al borde de sus fuerzas.

Así se lo contó a TVyNovelas en junio de este año:

“Últimamente he pasado por situaciones que no sabe nadie, más que Dios y yo. Pero he pasado por unas muy fuertes los últimos años, ha sido muy duro salir adelante, realmente ha sido una gran prueba que me ha puesto Dios, han sido pérdidas de todo tipo, pero digamos que la forma de vida que tenía antes ya no la tengo, la cambié”.

Tomassi es hoy un hombre de fe y está convencido de sus creencias.

Su éxito y popularidad a lo largo de cinco décadas es innegable pero quien quisiera pruebas de ello puede revisar su palmarés.

Tan solo en cuanto a Premios TVyNovelas, ha sido nominado en 8 ocasiones desde 1995, cuando estuvo en la terna dela categoría de Mejor Actor de Reparto por su participación en Imperio de Cristal.

Tomassi ganó este premio dos veces, primero como Actor coestelar con “Destilando amor”, y luego como Mejor villano, por su participación en “Retrato de familia”.

Actualmente, si bien es cierto que ha pasado por momentos complicados también en el ámbito de las relaciones personales y amorosas, no deja de ser un hombre optimista y apegado a su fe.