¿Qué fue de Christian Zuárez, el polémico ex de Laura Bozzo? “Fui mujeriego”, dice en el documental de ViX

“Lo que más lamento es que perdiste tres años de tu vida conmigo”, le dijo Laura Bozzo a Christan Zuárez. La conductora y el cantante fueron novios durante 17 años, empezando desde el 2000.

Y los tres años a los que se refiere Laura es el periodo en el que ella estuvo condenado a prisión domiciliario, acusada por actos de corrupción en Perú durante el gobierno de Alberto Fujimori.

Ese arresto domiciliario ocurrió de 2002 a 2005, y lo tuvo que cumplir en el estudio en el que grababa su programa. Zuárez se mantuvo con ella durante ese tiempo y esa experiencia es algo que se revelará en el documental que ViX estrena este 28 de agosto sobre la vida y trayectoria de Laura Bozzo.

El documental tiene una entrevista con Zuárez en la que habla sobre la naturaleza de su relación, que comenzó cuando él tenía 22 años y ella 50.

“Era un mujeriego y esa es la verdad”, dice Zuárez en el adelanto que se publicó en Youtube del documental.

En esa época, Zuárez era un cantante con una carrera prometedora mientras que Laura ya era la prominente “abogada de los pobres”, denominada así por el contenido social de su programa donde no solamente se exhibían casos de infidelidades y tragedias familiares, también se buscaba apoyar a comunidades de clases bajas.

¿Qué pasó con Christian Zuárez después de separarse de Laura Bozzo?

La relación de Zuárez y Bozzo estuvo siempre rodeada por la duda. Con el paso de los años, demostraron a lo largo de sus 17 años de pareja que efectivamente lo suyo fue amor a pesar de la diferencia de edades.

“Había amor, sí... amor y odio”, recuerda Bozzo en la entrevista dentro del documental de ViX.

En varias ocasiones, Bozzo ha mostrado que aunque su relación fue tormentosa y su separación escandalosa por la infidelidad de él, hoy han superado sus problemas y tiene una buena relación de amistad.

Zuárez se convirtió en empresario y se casó con Adriana, con quien tiene dos hijas. No dejó´la música pero ahora trabaja más como productor que como cantante.

Durante programa en Perú, “Sábado con Andrés”, Christián acudió como invitado junto con Adriana y se enlazó a Laura por teléfono.

Zuárez habló con sinceridad sobre la experiencia de haber estado con Bozzo.

“Es una mujer temperamental y era muy difícil que me hiciera caso”.

La creador de la frase “que pase el desgraciado” no lo negó y agregó otro elemento que contribuyó al rompimiento de la pareja:

“Yo vivo obsesionada con el trabajo y nunca me dediqué a cuidarlo”

El documental de ViX se centra en esa etapa en la que Laura tuvo que vivir en prisión domiciliaria y tras perder una primera instancia, se vino a México para vivir y rehacer su carrera.