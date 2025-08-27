Netflix lanza versión karaoke de Las guerreras K-Pop (y los Saja Boys).

La fiebre por Las guerreras K-Pop no se detiene: ahora Netflix añade una nueva forma de vivir la experiencia.

Desde el 25 de agosto ya está disponible la versión karaoke, KPop Demon Hunters Sing-Along, que permite entonar cada tema del filme animado con letra incluida para seguir la acción mientras cantas.

¿Listos para entonar temas como Takedown, Strategy o Golden? Qué tal el tema viral Soda Pop del grupo masculino antagónico Saja Boys. ¿Cuál es tu canción favorita?

Karaoke animado

Pues bien, la versión Sing-Along de Las guerreras K-Pop se lanzó en streaming tras un exitoso evento limitado en cines, un fin de semana con funciones agotadas en más de mil salas de EE. UU., Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, en donde los fans pudieron cantar en vivo junto al filme. Desde el 25 de agosto ya puede disfrutarse desde casa en Netflix.

La cinta original KPop Demon Hunters sigue rompiendo récords: es ya la película animada de habla inglesa más vista en la historia de Netflix, con más de 236 millones de reproducciones. Además, su banda sonora arrasó con cuatro canciones en simultáneo en el Top 10 del Billboard Hot 100 y se mantuvo en el #2 del Billboard 200, acumulando más de 3 mil millones de escuchas globales. ¡Impresionante!

Revive los éxitos de la película… ¡cantando!

La edición Sing-Along, llamada también Canta con las guerreras del K-Pop en algunos mercados, incluye todas las canciones emblemáticas interpretadas por las protagonistas HUNTR/X y los Saja Boys.

Las funciones de estreno en cines no solo fueron la antesala del lanzamiento en streaming. También, algunos actores y creadores, entre ellos Arden Cho, May Hong, Ken Jeong, REI AMI, Kevin Woo, Maggie Kang, Chris Appelhans y Michelle L. M. Wong, aparecieron de sorpresa en salas de Nueva York y Los Ángeles para interactuar con el público.

Netflix no solo introdujo una historia animada poderosa y viral, sino que ahora te invita a convertirte en parte del show. Prepárate para soltar la voz con las guerreras más rudas de K-Pop.