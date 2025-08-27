Suscríbete
Series y Cine

Netflix lanza versión karaoke de Las guerreras K-Pop (y los Saja Boys).

Netflix estrena la edición Sing-Along de Las guerreras K-Pop, una versión interactiva que invita a los fans a cantar al ritmo de sus canciones favoritas.

August 26, 2025 • 
Luz Meraz
Las Guerreras K-Pop.png

Tras el éxito arrollador de la cinta, Las guerreras K-Pop ahora está disponible en Karaoke.

Instagram

La fiebre por Las guerreras K-Pop no se detiene: ahora Netflix añade una nueva forma de vivir la experiencia.

Desde el 25 de agosto ya está disponible la versión karaoke, KPop Demon Hunters Sing-Along, que permite entonar cada tema del filme animado con letra incluida para seguir la acción mientras cantas.

¿Listos para entonar temas como Takedown, Strategy o Golden? Qué tal el tema viral Soda Pop del grupo masculino antagónico Saja Boys. ¿Cuál es tu canción favorita?

Karaoke animado

Pues bien, la versión Sing-Along de Las guerreras K-Pop se lanzó en streaming tras un exitoso evento limitado en cines, un fin de semana con funciones agotadas en más de mil salas de EE. UU., Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, en donde los fans pudieron cantar en vivo junto al filme. Desde el 25 de agosto ya puede disfrutarse desde casa en Netflix.

La cinta original KPop Demon Hunters sigue rompiendo récords: es ya la película animada de habla inglesa más vista en la historia de Netflix, con más de 236 millones de reproducciones. Además, su banda sonora arrasó con cuatro canciones en simultáneo en el Top 10 del Billboard Hot 100 y se mantuvo en el #2 del Billboard 200, acumulando más de 3 mil millones de escuchas globales. ¡Impresionante!

Revive los éxitos de la película… ¡cantando!

La edición Sing-Along, llamada también Canta con las guerreras del K-Pop en algunos mercados, incluye todas las canciones emblemáticas interpretadas por las protagonistas HUNTR/X y los Saja Boys.

Las funciones de estreno en cines no solo fueron la antesala del lanzamiento en streaming. También, algunos actores y creadores, entre ellos Arden Cho, May Hong, Ken Jeong, REI AMI, Kevin Woo, Maggie Kang, Chris Appelhans y Michelle L. M. Wong, aparecieron de sorpresa en salas de Nueva York y Los Ángeles para interactuar con el público.

Netflix no solo introdujo una historia animada poderosa y viral, sino que ahora te invita a convertirte en parte del show. Prepárate para soltar la voz con las guerreras más rudas de K-Pop.

Te puede interesar:
ninelconde-wendy-guevara--.jpg
Famosos
Ninel Conde le declara la guerra a Wendy Guevara: Se burla de ella y la llama hombre
August 25, 2025
 · 
MrPepe Rivero
marthahigareda-embarazo-doble.jpg
Famosos
Martha Higareda y Lewis Howes no esperan uno, sino dos bebés: “Es una doble bendición”
August 25, 2025
 · 
MrPepe Rivero
diana-bovio-mentiras.jpg
Famosos
Diana Bovio, imparable y triunfadora tras años de esfuerzo: “Sabía que iba a llegar”
August 25, 2025
 · 
Nayib Canaán
galileamontijocuartanominacion.jpg
Famosos
Galilea Montijo y su provocador vestido con insectos de la cuarta gala de La Casa de los Famosos
August 24, 2025
 · 
Alejandro Flores

Las guerreras K-Pop
Luz Meraz
Redactora
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
emily in paris muerte.jpg
Series y Cine
Surgen detalles de la trágica muerte de Diego Borella durante el rodaje de “Emily in Paris”
August 23, 2025
 · 
Alejandro Flores
shrek5.jpg
Series y Cine
Shrek 5 en problemas otra vez: Atrasaron la fecha de estreno, ¿qué pasó?
August 12, 2025
 · 
MrPepe Rivero
CelineDion.png
Series y Cine
Céline Dion y la historia detrás de su pausa musical
August 06, 2025
 · 
Luz Meraz
Lilo-Stitch.png
Series y Cine
¿Cuándo llega Lilo y Stitch (2025) a Disney+?
August 06, 2025
 · 
Luz Meraz
La Chilindrina.png
Famosos
La Chilindrina desmiente rumores tras ser hospitalizada en Perú
María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina, fue hospitalizada pero, ante los rumores de un estado grave de salud, aclaró en Instagram cómo se encuentra.
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz
yadhira-carrillo--.jpg
Famosos
Yadhira Carrillo finalmente se sincera sobre Juan Collado: “Somos grandes amigos...”
La actriz se enfoca en su regreso a las telenovelas, mientras siente libertad.
August 26, 2025
 · 
MrPepe Rivero
miguel-martinez-papa.jpg
Famosos
Miguel Martínez ya quiere ser papá a sus 34 años aunque hay algo que quizá postergue el plan
En sus redes sociales presume viajes y momentos muy especiales con su pareja, la actriz Bárbara Carbajal.
August 26, 2025
 · 
Nayib Canaán
muerte-rieleros-.jpg
Famosos
Luto en la música: Murió ‘El Rielero Mayor’, Manolo Morales, fundador de Los Rieleros del Norte
Descanse en paz.
August 26, 2025
 · 
TVyNovelas