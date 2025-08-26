Suscríbete

Las guerreras K-Pop

Película animada en Netflix

Series y Cine
Netflix lanza versión karaoke de Las guerreras K-Pop (y los Saja Boys).
Netflix estrena la edición Sing-Along de Las guerreras K-Pop, una versión interactiva que invita a los fans a cantar al ritmo de sus canciones favoritas.
August 26, 2025
Luz Meraz