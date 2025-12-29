Suscríbete
Famosos

El desnudo de 3 minutos con el que Brigitte Bardot se convirtió en símbolo sexual

La película, además, se exhibió en el Festival de Cannes y ganó la Palma de Oro

Diciembre 28, 2025 • 
Alejandro Flores
bardot y piccoli.jpg

Fotograma de “El desprecio”

StudioCanal

"¿Te gustan mis ojos, mi boca, mis piernas?”, pregunta Camille Javal a su esposo Paul.

Están en cama: él con camiseta y ella desnuda boca abajo. Paul es interpretado por el laureado Michel Piccoli y Camille es nada menos que Brigitte Bardot. La película se llama “El desprecio”.
Para la época en la que se hizo la película (1963), Bardot ya había construido la fama de mujer libre y voluntariosa, con una belleza salvaje que escandalizaba con casi cada película que hacía.
Pero el inicio del filme “El desprecio”, dirigida por Jean Luc Godard, estaba en otro nivel. La escena comienza en el minuto 2:30 del filme, cuando el espectador apenas comienza a entender que se trata de una película sobre hacer películas. Es decir, uno de esos testimonios fílmicos profundos y complicadas que suelen gustarle a Godard.

¿Qué pasó con Yolanda Andrade?
Yolanda-Andrade-hospital.jpg
Famosos
Filtran imágenes de Yolanda Andrade al interior del hospital: “Ya tiene muy maltratado su cuerpo”
Diciembre 17, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
yolanda andrade los hijos de nadie.jpg
Telenovelas
La trágica última escena de Yolanda Andrade antes de retirarse de las telenovelas fue en un manicomio
Diciembre 18, 2025
 · 
Alejandro Flores
yolanda-andrade---.jpg
Famosos
Reportan que Yolanda Andrade tuvo recaída y fue hospitalizada este fin de semana
Diciembre 15, 2025
 · 
TVyNovelas
yolanda andrade enfermedad
Famosos
Yolanda Andrade ya salió del hospital y manda mensaje a su público conocedor
Diciembre 18, 2025
 · 
MrPepe Rivero

Pero entonces aparece Bardot en la cama, cubierta solamente con una luz roja que resalta la formas de su cuerpo.

Sucede entonces una larga discusión con Piccoli acerca del amor y el placer. Bardot le pregunta si le gustan sus rodillas, si le gusta su cabello, si le gusta toda entera.

"¿Puedes ver mi trasero en el espejo?”, le pregunta en uno de los momentos más álgidos de la escena, la cual termina hacia el minuto 5 con 30 segundos.

La libertad de Briggite Bardot

En la vida real, Brigitte Bardot era un poco como su personaje en esa película. Ejercía la sensualidad con la naturalidad de quien la ha vivido con plenitud.
TE RECOMENDAMOS: Luto por Brigitte Bardot, la estrella francesa e ícono de la sensualidad murió a los 91 años

“A mí me gustaba que me miraran”, dijo la actriz en una entrevista de 2020 para RTS.

Y en la secuencia de la película “El desprecio” no hace otra cosa sino disfrutar precisamente eso; que la miren. Son tres minutos en los que Brigite no da la cara al espectador y se concentra en su personaje y su relación con Piccoli.
La película se convirtió en un suceso en la carrera de Bardot y del director Jean Luc Godard. Se exhibió en el Festival de Cannes y ganó la Palma de Oro

Brigitte Bardot
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
bad bunny museo.jpg
Famosos
INAH acepta que Bad Bunny tocó una estela maya pero lo regañaron ahí mismo; ¿cometió un delito?
Diciembre 27, 2025
 · 
Alejandro Flores
yolanda andradeorigel.jpg
Famosos
Juan José Origel reprende a Yolanda Andrade por decir que esta fue su última Navidad
Diciembre 27, 2025
 · 
Alejandro Flores
mhoni vidente ritual fin de año.jpg
Famosos
Mhoni Vidente nos dice cómo tener fortuna en el dinero durante 2026
Diciembre 27, 2025
 · 
Alejandro Flores
itzel barro.jpg
Famosos
Desaparece familiar de Itzel Barro y el Capi Pérez en plena Navidad
Diciembre 27, 2025
 · 
Alejandro Flores
carlos rivera cynthia rivera (1).jpg
Famosos
!El rey León ya creció! Carlos Rivera festeja con su hijo Navidad y lo muestra en redes
El cantante y su esposa Cynthia Rodríguez publicaron mensajes de fin de año
Diciembre 27, 2025
 · 
Alejandro Flores
rafael rojas salma hayek.jpg
Telenovelas
El galán de telenovelas que tuvo que alejarse de la fama para sanar
A pesar de protagonizar clásicos como “Teresa” y “Quinceañera”, decidió regresar a su país natal, donde tenía “algunas herencias”
Diciembre 27, 2025
 · 
Alejandro Flores
apio quijano dos.jpg
Famosos
Apio Quijano muestra moretón en el ojo y alarma a sus seguidores
El creador de contenido reveló que se vio en la necesidad de medicarse para hacer su podcast
Diciembre 26, 2025
 · 
Alejandro Flores
mhoni vidente (3).jpg
Famosos
Mhoni Vidente predice cuál finalista de La Granja VIP entrará a “Ventaneando”
La tarotista vaticina que dos de los granjeros tienen un futuro promisorio
Diciembre 26, 2025
 · 
Alejandro Flores