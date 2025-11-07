Suscríbete
Final de “Regalo de amor": tres villanas históricas de Diana Bracho

En “Regalo de amor” interpreta a una mujer buena y que se convierte en la guía moral de los personajes pero a lo largo de su trayectoria, también ha tenido roles de villanas emblemáticas

November 07, 2025 • 
Alejandro Flores
En la legendaria “Cuna de lobos”, Diana Bracho interpreta a Leonora Navarro, un personaje que primero es bueno y luego se hace malo.. pero al final es bueno.. aunque se abre la posibilidad de que siempre fue malo.

Esta ambigüedad la interpretó de manera magistral Diana Bracho, actriz reconocida también en cine por personajes como el de EL castillo de la pureza”, donde interpretó a una adolescente reprimida sexualmente y oprimida emocionalmente.
En la telenovela “Regalo de amor”, que termina hoy, es Catalina, una mujer que muestra a los personajes lo valioso que es la verdad y la honestidad.

“No quiero llorar”, dijo Diana cuando se le preguntó sobre las emociones que le provocaba el final de la telenovela y su personaje.

Transitar entre los personajes protagónicos y antagónicos siempre fue la especialidad de Diana Bracho y en honor a esa capacidad camaleónica es que ahora te presentamos sus tres villanos más recordados.

La tía de “Cadenas de amargura”

Evangelina Vizcaíno a veces parecía que perdía, que sus planes se derrumbaban y que la verdad salía a flote para castigarla. Nunca era delo todo cierto porque ella siempre tenía la manera de ponerse otra vez en condiciones de lastimar a su sobrina, que era interpretada por una joven Daniela Castro.

Cadenas de amargura es la historia de una familia que vive en Guanajuato, compuesta por Cecilia, su tía Evangelina y su otra tía Natalia... que en realidad es su madre.

La madre desalmada

En “Fuego en la sangre”, Diana Bracho interpretó a Gabriela Acevedo, una madre autoritaria que intenta imponer su santa voluntad a sus tres hijas interpretadas por Adela Noriega, Elizabeth Álvarez y Nora Salinas.

Su personaje resultó tan paradigmático que incluso se puede interpretar como una representación de todos los tabús de la sociedad mexicana: la represión sexual, el conservadurismo familiar y la restricción moral.

La mujer desalmada

Eugenia Montaño no tiene más sentimientos que el de la ambición. O al menos eso parece porque a lo largo de la historia de la telenovela “Capricho”, se descubre que su pasado marcó su presente por lo que es incapaz de liberarse en el futuro.

Es decir, que de joven fue engañada por un mal hombre que la embarazó. La hija ahora es objetivo de sus frustraciones y descarga sobre ella todas sus maldades.
Por este personaje, Diana Bracho obtuvo el premio TVyNovelas a mejor villana.

Diana Bracho telenovela
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
