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¡Encuentran a Valentina, la de “El Diván de Valentina”! Y le regala un exceso de nostalgia a los fans

Irene Garibay recordó cómo fue grabar el programa de Cana Once

Octubre 10, 2026
el divan de valentina.jpg

El Diván de Valentina

Captura canalonce.mx

“Chicu chicu chicu chicu cha”. Con esta onomatopeya comenzaba cada episodio de “El Diván del Valentina”, y los fans seguramente recuerdan hasta la tonada de la canción.

Irene Garibay tenía 9 años cuando comenzó las grabaciones de este programa producido por el legendario departamento creativo de Once Niños, que era parte de Canal Once hace dos décadas.
De ese proyecto dedicado a crear televisión infantil surgieron también Bizbirije y Futboleros, por ejemplo.
irene Garibay ahora recuerda su personaje como algo entrañable:

“Era algo increíble: los guiones, las historias, lo que representaba Valentina para los niños de ese momento fue súper importante":

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Los recuerdos de Valentina

Irene Garibay se retiró de la vida pública tras el final de El Diván de Valentina. Hizo su vida en Morelos, donde abrió un restaurante.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Ahora recuerda su experiencia de actriz como un episodio feliz de su infancia:

“Desde niña disfrutaba estar en el set compartiendo con gente tan talentosa y rodeada con esas cámaras gigantes que se usaban para grabar el programa en una casa”

El video fue producido y compartido por Fan Club Once, un grupo creativo que se dedica a producir contenido relacionado con Canal Once.

En el caso de Irene, es una charla en la que incluso le piden que ponga en el diván de Valentina para hablarle a la niña que fue ella misma.

“Si hoy yo pudiera sentarme en el diván... ¿qué le diría? Tal vez le diría algo así como que no dejen de sorprenderse, que siempre tengan la capacidad de jugar, por mas difícil que esté el mundo a veces”

Valentina Canal Once
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