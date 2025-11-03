Pedro Torres y su eterno vínculo con Lucía Méndez

Recientemente el productor Pedro Torres ha estado en el ojo público, pues hace tres meses trascendió que tiene Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) por la que ya comenzó a despedirse de sus seres queridos.

Torres, quien fue pareja de Lucía Méndez, ha hablado públicamente de su padecimiento y ahora, de acuerdo con la periodista Martha Figueroa, ha comenzado a despedirse de sus allegados.

La noticia de la enfermedad de Pedro Torres se ha dado durante estos meses a través de amigos que han dado algunos detalles preocupantes pues lo que se sabe es que el deterioro físico del productor avanza rápidamente.

Ahora es Martha Figueroa quien lanzó un comentario doloroso sobre el estado de salud de Pedro. “Le quiero mandar abrazos a Pedro Torres que lo que sabemos es que ya se esta despidiendo y preparándose, según él mismo dice, rumbo a su final”.

Apenas en septiembre celebraba las fiestas patrias en el concierto de Alejandro Fernández en Las Vegas, Nevada.

Pedro recibió un pequeño homenaje por parte del cantante durante la interpretación del tema ‘Loco’, del cual dirigió el video en 1999.

El productor estuvo acompañado de varios amigos, dentro de los que destacan Pablo Moctezuma y su esposa Beatriz Pasquel, quien no dudo en compartir varias imágenes de su paso por Las Vegas, además de lo afortunados que se sienten por acompañar a Pedro en estos momentos complicados.

“Increíble poder compartir momentos tan especiales con personas tan amadas. Gracias Pietro... nos sentimos muy afortunados por hacernos parte de tu camino, te adoramos”, escribió Pasquel.

Su amor con Lucía Méndez

Muchos amigos se han mostrado cercanos al productor, Sin embargo, su expareja y madre de su hijo Pedro Antonio, tiene un lugar especial. Desde que se hizo público el diagnóstico, Méndez publicó una fotografía en su cuenta de Instagram en la que aparece junto a Torres y el hijo que comparten, acompañando la imagen con un mensaje alusivo a los recuerdos que fraguan como familia.

“Quiero compartirles esta foto, hermosos y bellos recuerdos. Porque recordar es vivir”, escribió la cantante junto a la imagen.

Y añadió en un live en sus redes sociales: “(Pedro) está muy bien. Estoy muy orgullosa de verlo. Es un hombre muy optimista, es un ejemplo de vida enorme para todos nosotros… Él está bien, está animado, tiene una manera de ser extraordinaria, lo admiro más que nunca y créanme que él está bien. La gente se queda impresionada de ver cómo toma las cosas de su vida”.

La historia de amor de Lucía y Pedro fue intensa y apasionada, marcada por su matrimonio en 1988, el nacimiento de su hijo Pedro Antonio, y su separación legal en 1996.

@eljunket Lucía Méndez habló sobre el estado de salud del productor Pedro Torres, quien supuestamente enfrenta una esclerosis lateral amiotrófica. La actriz fue cautelosa con la información, pero aseguró que él se encuentra bien y mantiene una actitud optimista. #LucíaMéndez #PedroTorres #EsclerosisLateral #espectaculos #eljunket ♬ sonido original - Junket

Su vínculo con Juan Gabriel

Otra de las estrellas por las que se menciona a la pareja y su historia es por su aparición en el recién lanzado documental de Juan Gabriel, ‘Debo, puedo y quiero’. En las imágenes se puede ver un cameo de Lucía y Pedro en ‘El Premier’, el famoso centro nocturno que ofrecía espectáculos y cenas, y que estaba ubicado en San Jerónimo, al sur de la Ciudad de México.

La relación con Juan Gabriel era muy estrecha, al grado de que el cantante fue padrino de bautizo del pequeño Pedro Antonio. En los años 80, el bautizo fue uno de los eventos más comentados, pues Lucía estaba en “los cuernos de la luna” por sus protagónicos en telenovelas como ‘Colorina’, ‘El extraño retorno de Diana Salazar” y ‘Tú o nadie”.

Juan Gabriel, por su parte, ya era famoso y ‘Querida’ era uno de sus más grandes éxitos.

Recordar es Vivir... Además de ser mi amigo Juan Gabriel @soyjuangabriel se fue mi compadre/ 😢 Padrino bautizo hijo pic.twitter.com/VBoJxfIbi7 — Lucía Méndez (@LuciaMendezOf) August 29, 2016

Hace varios años se le preguntó a Pedro Antonio qué significaba haber sido ahijado de ‘El Divo de Juárez’, a lo que respondió:

“Ha sido un honor ser su ahijado. Para mí fue lo máximo. Recuerdo que siempre me llevaba a sus conciertos, cuando era niño. Me subía a los escenarios, y yo encantado. Iba a mi casa y me llevaba juguetes… Juan Gabriel fue un ser humano generosos, familiar, amaba a sus hijos…”, expresó.

En 1994, Torres dirigió el videoclip ‘Pero qué necesidad’ de Juan Gabriel, donde actuaron famosas como Montserrat Oliver.

“Compadre, pero sinceramente quiero darte las gracias porque yo he trabajado muy agusto contigo… Ha sido una experiencia fabulosa tener por primera vez la bella oportunidad de trabajar contigo. Espero que no sea la primera ni la última, ¿verdad?”, le decía Juan Gabriel en una charla posterior al video.

A lo que Torres le respondió: “Yo espero que ya el destino nos haya acercado más. Que de ser mi amigo, mi compadre y mi consejero, mi paño de lágrimas a veces, ya me diste la oportunidad de trabajar contigo”.

En una publicación de 2016, donde el productor recordaba ese momento junto a su compadre ‘El Divo de Juárez’, escribía: