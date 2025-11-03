Suscríbete
Famosos

Divas de la nueva era: ‘Cómplices’ reúne a Laura Flores, Maribel Guardia, Lucía Méndez y Marjorie De Sousa

La nueva producción de ViX une a cuatro estrellas en una historia que celebra la madurez, la amistad y la valentía de romper esquemas.

November 03, 2025 • 
Grisel Vaca
complices-protagonistas-.jpg

Cómplices en ViX

Christopher Armenta

Lucía Méndez, Maribel Guardia, Laura Flores y Marjorie de Sousa son las protagonistas de Cómplices, una producción original de ViX, el servicio de streaming en español líder en el mundo, que se estrena el próximo 7 de noviembre.

La serie cuenta la historia de cuatro mujeres maduras involucradas en la producción de un talk show de televisión y, súbitamente, son sorprendidas por la muerte de un hombre que las atormenta en común: el productor del programa.

En la ficción, las cuatro son sospechosas de haber cometido un asesinato, pero en la realidad conectaron con este proyecto y, más allá de la fama, se hicieron grandes amigas.

En exclusiva platicamos con estas grandes estrellas durante una divertida sesión de fotos que concedieron a TVyNovelas.

“La idea original de Cómplices nació de una cita que tuvimos Dulce, mi comadre (q.e.p.d.), Laura León y yo; en esa reunión Dulce estaba viendo qué era la aplicación Tinder, cómo funcionaba... le estaba picando y todo, y ahí las tres estuvimos bromeando, diciendo peladez y media como amigas, en la intimidad, pero jamás nos dimos cuenta de que nos estaban grabando; subieron esa charla a las redes sociales y tuvo 40 millones de visitas. Entonces, yo pensé: ‘Esto es una prueba de mercado’”, nos contó Lucía Méndex sobre cómo surgió el proyecto que más tarde llevaría a la pantalla con grandes actrices.

Lucía, inquieta, como siempre ha sido, de inmediato empezó a escribir el perfil de cada personaje “y le hablé a mi hijo, a Pedro Antonio, que es productor, y le propuse esta idea original”, explicó.

Pasó tiempo y el libreto llegó a las manos correctas, de la mano de los productores Inna Payán y Luis Salinas, en un inicio, empezaron a dar vida a la idea original de la Méndez. “Les encantó porque es la historia de cuatro mujeres maduras, rompiendo esquemas, riéndonos de todo. Y es que no entiendo por qué siempre tienes que ser joven, talla 4, para cometer locuras. Aquí somos mujeres maduras, conservadas, que nos gusta la moda, que cantamos... pero, sobre todo, somos cuatro mujeres que se guían y se apoyan. Somos realmente amigas”, expresó la actriz, quien resaltó que una buena actitud pesa más allá de los años.

“EL ÚNICO PROPÓSITO ES QUE EL PÚBLICO SE DIVIERTA”

“Siempre te dicen: ‘Siéntese señora, usted ya no tiene derecho’ o ‘vístase correctamente, ya no puede ponerse una minifalda’. Entonces, nosotras estamos rompiendo esquemas con esta serie que es diferente y cuyo único propósito es que el público se divierta”

Fuera del set “nos llevamos a todo dar, bromeamos, somos amigas. Quizás no tenemos mucho tiempo de vernos por nuestras actividades, pero cuando nos vemos es increíble, platicamos, reímos...”.

Grisel Vaca
