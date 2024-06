Yuridia puso fin a las especulaciones de su embarazo y reveló cuál fue el secreto detrás del rumor: VIDEO

Yuridia despertó las ilusiones de sus fans hace unos días, cuando comenzó a circular un video en donde se escucha, muy claro, que le dice a su esposo Matías que va a ser papá de nuevo... ¿pero sí es verdad esto?

Ante la ola de reacciones que la expectativa de la llegada de un nuevo bebé a la familia despertó entre los internautas, y ante el riesgo de que la noticia escalara a un nivel más peligroso, Yuridia debió salir a aclarar los rumores sobre su supuesto nuevo embarazo.

Como te informamos en TVyNovelas, el video viral en donde Yuridia habló sobre su presunto embarazo fue grabado durante un concierto que la famosa ofreció en Puerto Vallarta y, como era de esperarse, significó una auténtica bomba para la farándula... ¿pero sí hay bebé o no?

TE RECOMENDAMOS:

“NO NADA MÁS MATI ME CREYÓ, EL PÚBLICO TAMBIÉN": YURIDIA

Fue a través de una transmisión en vivo organizada en su cuenta oficial de Instagram que Yuridia decidió ponerle un punto final a las teorías de su embarazo y, aunque seguramente muchos de sus fans quedaron decepcionados, la cantante aclaró que todo se trató de una broma.

“Le hice una broma del Día del Padre de que iba a ser papá otra vez y me la creyó"

De hecho, Yuridia fue más allá y relató que, aunque este chistesito del Día del Padre no es nuevo, su esposo siempre lo cree y, ahora, hasta los internautas se vieron embarrados debido a la rapidez con la que corren las noticias en redes: en esta ocasión, aceptó la famosa, todo se salió de control.

“Le hice una broma del Día del Padre de que iba a ser papá otra vez y me la creyó, (…) no nada más Mati me creyó, el público, los cibernautas también”, explicó Yuridia, quien aceptó que, aunque sí dijo las palabras mágicas, todo se trató de un chiste que se expandió rápidamente: “Sí había dicho eso, pero era una broma”, expresó.

Actualmente, Yuridia tiene dos hijos: Phoenix y Benicio, y aunque la cantante nunca se ha cerrado a tener más bebés, tal vez todavía no ha llegado el momento adecuado para que esto ocurra.