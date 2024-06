¡Yuri ya está harta de que le pregunten sobre Cristian Castro! ‘Yo no duermo con él’

Para Yuri

Desde este mes de febrero, Yuri y Cristian Castro se embarcaron en un proyecto tan ambicioso como exitoso: la gira Juntos en el escenario, la cual ha llevado a ambos cantantes a compartir los principales escenarios de México en un show repleto de romanticismo y música.

Sin embargo, el éxito de este show estuvo en riesgo de verse empañado por los escándalos amorosos más recientes de Cristian Castro, quien en los últimos meses se ha visto envuelto en noviazgos y truenes tan polémicos que preguntarle a Yuri sobre ellos es irresistible, sobre todo porque el “Gallito feliz” se ha negado a hablar con los reporteros sobre este tema.

¡YURI SUPLICÓ QUE YA NO LE PREGUNTEN DE CRISTIAN CASTRO!

El tema de la vida personal de Cristian Castro salió a relucir en un nuevo encuentro que Yuri sostuvo con medios de comunicación y que fue difundido por el programa Venga la Alegría.

“Como Cristian no da entrevistas me preguntan todo a mí, yo no duermo con él, ni me acuesto con él, ni como con él”

La cantante jarocha, que fue interceptada por los reporteros en el Aeropuerto de la Ciudad de México, no pudo aguantar más y les pidió a los comunicadores cuando escuchó el nombre de Cristian que, si tanto les interesaba, mejor le preguntaran a él.

“Pregúntenle a él, yo no soy su llevadera”, expresó la cantante bastante enfadada. “Como Cristian no da entrevistas me preguntan todo a mí, yo no duermo con él, ni me acuesto con él, ni como con él”, aseguró la famosa de manera lapidaria.

Poco después, ya más calmada, Yuri le reveló a los reporteros que ella ya no hablaría más de Cristian Castro debido a que él se lo pidió, pues la jarocha ya había ventilado muchas intimidades del cantante que lo hicieron sentir incómodo: “Entonces yo prefiero ya no decir nada de él, pregúntenle a él”, reiteró.

Por otro lado, y contrario a lo que muchos esperaban, Yuri confirmó que no logró cultivar la amistad de Cristian a pesar de la buena química que ambos mostraron en el escenario: “A él no le gusta convivir con sus compañeros, entonces no sé qué onda con su vida”, aseguró la famosa.