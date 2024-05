Yuri exhibe a las ex parejas de Cristian Castro: “Dan todo por una bolsa”

Si alguien puede hablar de los fugaces romances que ha tenido este 2024 Cristian Casto, es la cantante Yuri, pues ambas estrellas realizan juntos una gira de conciertos por varias ciudades de México.

Y es que el llamado “gallito feliz” nos ha sorprendido a todos al anunciar con “bombos y platillos” sus novias y después de la misma forma ventilar su rompimiento. En lo que va de año, Cristian ha presentado dos parejas: Mariela Sánchez e Ingrid Wagner.

“cambia más rápido calzones que novias”, suelta Yuri en conversación con Ventaneando, haciendo relación a los noviazgos de Castro.

La interprete de “La maldita primavera” opinó sobre por qué, sabiendo el historial amoroso de Cristian, las mujeres siguen enamorándose de él.

“La verdad no sé con qué intención las chicas están ahí, hablo por las mujeres en general. Se puede decir que un 70 por ciento de las mujeres dan su vida, o dan su amor, o dan su pasión, o dan todo por una bolsa, por un shopping, mi amor”, comentó al programa de espectáculos.

En el mismo tema, Yuri habló sobre el “interés” que pueden tener ciertas personas en los noviazgos.

“Las mujeres nos estamos desvalorizando demasiado, por eso los hombres no nos respetan. Pues no, nunca di mi cuerpo, ni nunca di mi amor por una bolsa, yo no le di las nalg6s a nadie, todo lo he hecho con mi garganta y mi trabajo. Yo le he dado mis pompis cuando era soltera a quien yo quería, pero no por dinero ni por una bolsa”, expresó con contundencia.