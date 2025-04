Yordi Rosado reveló que la salud de Yolanda Andrade le angustia: ¡no le contesta los mensajes!

En los últimos meses, la delicada situación de Yolanda Andrade ha dado bastante de qué hablar en los principales medios de espectáculos: primero, la presentadora de “Montse & Joe” sufrió un severo aneurisma cerebral del que no se pudo recuperar al 100 y ahora todo apunta a que fue diagnosticada con esclerosis.

Actualmente, Yolanda Andrade se mantiene alejada de los reflectores y concentrada en un tratamiento médico que le permita recuperar su salud: lo poco que se sabe de ella es a través de sus breves apariciones en Instagram y esto, claro, ya empezó a preocupar a varios famosos, entre ellos a Yordi Rosado.

¿Qué dijo Yordi Rosado sobre la “desaparición” de Yolanda Andrade?

En un encuentro con medios de comunicación que Yordi Rosado sostuvo hace unas horas con motivo del segundo aniversario de su programa “De noche ya se armó”, el conductor se mostró satisfecho con lo que logró a lo largo de sus años de carrera al tiempo que expresó su deseo de volver a hacer “Otro Rollo” con cambios para las nuevas audiencias.

El tema de Yolanda Andrade no tardó en surgir en la charla divulgada por la periodista Berenice Ortiz en su programa de YouTube, y es que aunque nunca se les ha presentado la oportunidad de trabajar juntos, Yordi Rosado sí aprecia a “Joe” y por eso la ha intentado contactar; sin embargo, esto no ha ocurrido.

“Mira, fíjate que yo he estado buscando por diferentes vías a Yolanda, pero pues por la situación no ha sido tan fácil, he dejado varios mensajes buscándola, pero creo que ahora más bien ella tiene que estar ocupada por supuesto en su salud”, relató Yordi.

El carismático conductor de televisión aceptó que sí está muy preocupado por su falta de comunicación con Yolanda Andrade, pero también se mostró consciente de que tal vez en este momento ella necesita estar más concentrada en su tratamiento médico y, por ello, le dejó un amoroso mensaje.

“Yo a ella la quiero mucho, la adoro con todo mi corazón, por supuesto que estoy con mucha esperanza de que esté muy bien ya que ella es una mujer fuertísima, con muchos pantalones y mucha garra (…) sí la he buscado, pero ahorita creo que ella debe estar más al pendiente de su salud”, concluyó.

¿Cuál fue el último mensaje de Yolanda Andrade en Instagram?

Hace apenas unas horas, Yolanda Andrade se hizo presente en su cuenta de Instagram con una explosiva publicación en la que desmintió su muerte por segunda vez.

“Esta es una publicación de personas incompetentes en sus respectivos trabajos que asustan y hacen daño a mis seres queridos. Siempre les doy entrevistas y como ahora NO me da la salud y ánimo… NO SE CANSAN DE ANGUSTIAR A MIS SERES QUERIDOS. LES PIDO TACTO POR FAVOR Y QUE SUS SERES QUERIDOS TENGAN SALUD”, escribió Andrade.

Como ves, aunque Yolanda Andrade de momento pausó sus apariciones ante las cámaras para recuperarse, las noticias falsas sobre ella están a la orden del día y la conductora es consciente de ello, por lo que cada vez que es necesario recurre a sus redes sociales para tranquilizar a sus fans.