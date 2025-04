Así luce hoy Phoenix, el hijo mayor de Yuridia que busca ser cantante de regional

Phoenix Guerrero Gaxiola, el hijo mayor de Yuridia y su expareja Édgar Guerrero, busca hacerse su propio camino en la música. Por eso, el joven de 18 años recientemente lanzó su primer sencillo en el género de los corridos tumbados.

Quién es Phoenix, el hijo de Yuridia

Inspirado por figuras como Peso Pluma y Natanael Cano, en sus cuentas de Instagram y TikTok, el hijo de Yuridia publica videos en los que interpreta temas que han sido bien recibidos por los internautas, quienes destacan el sentimiento que imprime en cada interpretación.

Phoenix Guerrero busca destacar en los corridos tumbados. INSTAGRAM

Phoenix ya ha trabajado con artistas como Jonathan Toledo, el Kompa Pollo y, por supuesto, Édgar Guerrero. Todas colaboraciones que han enriquecido su experiencia musical y le han permitido explorar nuevas facetas de su talento.

Además de su carrera en solitario, Phoenix ha colaborado con su madre, formando parte de su equipo de músicos durante algunas presentaciones en vivo. Esta participación ha permitido que el público lo conozca y valore su talento en el escenario.

¿Cómo fue la relación de Yuridia con el padre de Phoenix?

Yuridia y Édgar Guerrero comenzaron su relación en la cuarta generación de “La Academia”. Tras finalizar el programa ambos continuaron su relación y tuvieron a su hijo Phoenix en 2006. Sin embargo, con el tiempo, la pareja decidió separarse y tomar caminos distintos.

A pesar de la separación, ambos acordaron compartir la custodia de Phoenix y han mantenido una relación cordial enfocada en el bienestar de su hijo.

Actualmente, tras varias acusaciones en sus redes de “abandonar” a su hijo, Yuridia aclaró que no fue así y que por el contrario, el pequeño vivió con ella cuando se separó de su ex. Luego contó que actualmente Phoenix no vive en Ciudad de México con ella pero porque se está dedicando a la música y fue una decisión de él.

La relación entre Yuridia y Phoenix sin dudas es muy cercana, tanto que la cantante lo invitó a subir al escenario en su concierto en la Plaza de Toros.