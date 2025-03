¿Qué le pasó a Yolanda Andrade? Revelan que habría problemas con su tratamiento médico

La actriz y presentadora mexicana, Yolanda Andrade, la estaría pasando fatal en su tratamiento contra el aneurisma cerebral en Estados Unidos . Según afirman, el proceso médico no está dando resultados.

¿Qué se sabe sobre el tratamiento de Yolanda Andrade?

El periodista Carlo Uriel habría filtrado parte del proceso médico de la famosa conductora del programa “Montse & Joe”, afirmando que a pesar de los esfuerzos, “no ha tenido la mejor evolución”.

“Lo supe extraoficialmente (....) pero eso no significa que su estado sea crítica. No es una situación alarmante, simplemente el avance no ha sido el que se esperaba con el tratamiento médico”, afirmó el comunicador en el programa de YouTube “Dulce y Picosito”, con Flor Rubio.

Aunque esta afirmación podría preocupar a los fans de Andrade, lo cierto es que todavía se desconoce cuál es la situación de la presentadora, pues los médicos continúan averiguando cómo pueden ayudar a la famosa,

¿Cuál es el estado de salud de Yolanda Andrade hoy, 17 de marzo?

Lo último que se supo sobre la salud de Yolanda Andrade fue que la estrella se encuentra estable y en tratamiento en un hospital en Estados Unidos. Según Raquel Rocha, productora de su programa en Unicable, Joe está rodeada de sus hermanas y tiene todo el apoyo de sus amigos y compañeros para esta difícil situación.

Yolanda Andrade ha tenido varios altibajos de salud desde hace años. (Instagram @tolandaamor)

La ex pareja de Monserrat Oliver se volvió tendencia en los últimos días luego de que un portal publicara por error su fallecimiento, encendiendo las alarmas en el mundo del espectáculo. Afortunadamente, Andrade está bien y todos esperan que regrese pronto a su programa.

En su última aparición, Yolanda se comunicó con Shanik Berman en “Radio Fórmula” para aclarar que sigue viva y que continúa luchando por mejorar su salud.

