Yordi Rosado desmiente que vaya a convertirse en papá por cuarta ocasión

¿Yordi Rosado volverá a ser papá? Esto se sabe...

Hace unos días, te informamos que el periodista de espectáculos y youtuber Alejandro Zúñiga indicó que Yordi Rosado y su actual pareja, de nombre Melissa, se sometieron a un tratamiento de fertilidad, por lo que el conductor sería papá una vez más.

Sin embargo, el presentador, que ya tiene tres hijos, salió a aclarar el tema en un podcast de Exa FM, sobre la posible llegada de un nuevo integrante a su familia.

“Es completamente falso, no es real, yo estoy operado desde hace siete años (se realizó la vasectomía) y tengo a mis tres hijos, y no es el caso de mi novia y el mío de que estemos embarazados, no podemos, porque también así lo decidimos, no es real, todo bien”.

