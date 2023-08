Yordi Rosado nos comparte cómo ha sido su regreso a la TV abierta

Yordi Rosado regresó a la TV abierta en la continuación de un camino largo y nada sencillo: “Estoy cosechando cosas que sembré durante muchos años; mucha gente me dice que ya no trabaje tanto, pero lo hago para llegar a ciertos momentos, y este es uno de ellos”, dice refiriéndose a su nuevo programa Bingo Blitz.

“En la vida te esfuerzas para conseguir algo, y cuando se da la oportunidad, hay que aprovecharla, porque en este medio nunca sabes cuándo puedes estar en muchas pantallas, porque hay momentos en los que no estás en ninguna. Yo ahorita estoy en tres distintas: Televisa, Imagen Televisión y, por supuesto, en YouTube, donde las entrevistas van increíble. No estoy dejando nada, sigo haciendo todo simultáneamente”.

Algo que ha aprendido Yordi Rosado también en 30 años de carrera es a darse tiempo de disfrutar a sus hijos; de hecho, quien lo contrata sabe que él no trabaja los fines de semana: “Cada año me voy 20 días de viaje con mis hijos; siempre trabajo muy fuerte para dedicarme los fines de semana cien por ciento a ellos, y a las vacaciones. Pronto nos vamos a ir a un crucero por Europa, muy padre. Mucha gente comenta en mis redes: '¡Te la vives de viaje!’, y sí, pero es mi forma de relajarme. Mi mecánica es trabajar muy duro para estar tranquilo el tiempo que paso con mis hijos”.

“El costo es alto, pero el beneficio es fantástico”

Tener tantos proyectos al aire y contar con la aceptación del público son cosas que agradece, y aunque los éxitos no cesan, se cuida de no despegar los pies del piso: “Lo que me permite lograrlo es saber que no todas las temporadas son así, y que no todas las veces el mundo te quiere de conductor. Ha sido chambear siempre, a veces con la oportunidad de tener tres o cuatro proyectos, como ahorita, y a veces no tener ninguno e inventarte algo para tener trabajo. Cumplo 30 años en el medio, y tengo la fortuna de haber pasado por momentos difíciles; cuando esto ocurre, sabes que hay que aprovechar y disfrutar los momentos buenos, pero nunca abusar de ellos”.

Y es que no todo es benevolente en su vida; tener tanta carga de trabajo en ocasiones le cobra factura: “El costo son las horas de vida invertida, tener que hacer varias cosas simultáneamente, el estrés, todo lo que genera tener que dormir menos para llegar más temprano al llamado. El costo es alto, pero finalmente uno lleva tantos años trabajando para cosechar. He tenido la oportunidad de tener grandes momentos, como Otro rollo; mis libros, que fueron un éxito y locura; Está cañón, y ahora las entrevistas de YouTube que han sido increíbles. Quizás ahora sea una nueva etapa de programas de concursos. La idea es ir dejando los demás atrás para hacer cosas nuevas. El costo es alto, pero el beneficio es fantástico”.

“En este nuevo reto sufro si no ganan”

Este nuevo proyecto lo saca de su zona de confort y le impone nuevos retos: “Siempre he dicho que el mejor programa que puedes tener como conductor es uno de concursos o donde le puedas dar un regalo a alguien. Aunque tú no eres quien hace el regalo, eres el conducto; yo me emociono con ellos porque me platican qué van a hacer con el dinero, y hay motivos muy importantes como la salud y cosas muy normales, hay quien me ha dicho que quiere llevar a sus hijos a Europa porque nunca han viajado; otra persona me contó tener un centro de rehabilitación de adicciones y necesita 40 colchones; otro más que se independizó hace un año y quiere comprar muebles para su casa. Todos los motivos son muy lindos porque la gente se lleva el premio y tiene un motivo real; estar en la posición de ayudarlos me llena de satisfacción y también sufro si no ganan. Esto es para mí todo un reto, hay que estar muy atento a todo”.