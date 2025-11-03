Yolanda Andrade tuvo una conversación íntima con Montserrat Oliver; ¿dónde y cuándo verla?

Yolanda Andrade volvió hace dos semanas a su programa “Montse y Joe”. Fue una demostración de voluntad impecable porque Yolanda mostró una enorme mejoría en su salud tras e diagnóstico de que vive con esclerosis múltiple.

Como parte de ese regreso, la conductora y ex actriz de telenovelas (abandonó ese oficio desde hace dos décadas a pesar de o exitosa que fue en los melodramas) decidió platicar largo y tendido sobre su vida y las decisiones que la han llevado al lugar en el que está ahora, luchando con vehemencia contra su enfermedad.

Esa charla se dio con la única persona que podía escucharla con absoluta empatía; Montserrat Oliver. Ellas fueron primero amigas, luego pareja y luego otra vez amigas. Son un ejemplo de amor y amistad durante casi 30 años.

Y desde hace 20 colaboran juntas en televisión como conductoras en “Montse y Joe”, uno de los programas más longevos de la televisión en México.

De modo que si Yolanda iba a abrir su corazón, la mejor opción es que lo hiciera con Montse.

“Es una conversación íntima con Montserrat Oliver, con quien ha trabajado por más de 25 años. Habla de la difícil situación de salud que la mantuvo alejada de la vida pública”, anunció Televisa a través de un comunicado.

Monste y Joe en el programa “Montse y Joe” Televisa

El mensaje de Yolanda Andrade a sus seguidores

En un breve adelanto de la conversación que se publicó en Instagram, Yolanda sucumbe ante la emoción de describirse a sí mismo ahora que presenta dificultades en el habla y que su cuerpo ya no es el mismo de hace dos años.

“No puedes hacer mucho, n te reconoces porque yo, mi voz y como hablo, siento que yo no lo había escuchado... pero cuando me oigo digo: no soy yo. Cuando veo videos de antes me da mucho sentimiento y parece que es otra persona pero soy yo atrapada en otro cuerpo”

Yolanda Andrade también habla de la impotencia que significa no tener la posibilidad de curarse. Sin embargo, hay una parte toral de su mensaje: no se da por vencida.

En la charla que se podrá ver en el programa de esta martes de “Montse y Joe” a las 9:30 de la noche por Unicable, Andrade dice que se siente alimentada en su espíritu gracias a los mensajes de sus seguidores.

“Como que el estuche se me cansó pero yo tengo mucha fe y siento algo mágico cuando la gente reza por mí. No quiero ser negativa, soy positiva, le echo ganas pero créanme que una persona enferma obviamente le echa ganas pero el cuerpo no responde”.

En suma, Andrade expresa el cariño y agradecimiento que siente por el público y de cómo TelevisaUnivision la apoyó y le permitió retomar su carrera.