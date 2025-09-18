Suscríbete
Famosos

¿Aldo de Nigris es neurodivergente? Esta confesión explicaría sus actitudes en LCDF

En un podcast de diciembre de 2024, Aldo de Nigris contó una anécdota que da pistas sobre lo que sucede en el reality show

September 17, 2025 • 
Alejandro Flores
aldo de nigris.jpg

Aldo de Nigris hizo este podcats en diciembre de 2024

Instagram

“Te pediría que pusieras un poco más de atención en nuestras conversaciones”, le dijo Mariana Botas en una cena de nominados a Aldo de Nigris.

La petición para el ex futbolista la han repetido varios habitantes de La Casa de los Famosos México en varios momentos ya que, en efecto, Aldo suele perder el hilo de algunas conversaciones.
La curiosidad por saber hasta dónde esas actitudes podrían revelar algo sobre la condición y funcionamiento del cerebro de Aldo De Nigris, llevó al redescubrimiento de su podcast “Más allá del fierro”, que conduce junto con Yetus Prime, influencer, músico y creador de contenido con quien tiene una química peculiar para contar anécdotas.
En uno de esos capítulos, Aldo de Nigris reconoció ese mismo comportamiento que se le achaca ahora en La Casa de los Famosos.

“El fin de semana levanté una morrilla”, comienza a contar Aldo en su historia.

El ex futbolista narra que el romance sucedió normal durante la noche pero que al siguiente día notó algo extraño en él.

“De repente le comencé a gemir. Así de que me preguntaba algo, me preguntaba: ¿te hago un huevito?; y yo le hacía: mjm”.

¿Por qué Aldo de Nigris dijo que podría ser autista?

La anécdota entonces toma un giro totalmente diferente, que hace que Yetus Prime exclame: o sea, cada vez que haces algo bueno, ya le echas un gemidito”.
Aldo explicó: “Y la morra hubo un momento, te lo juro, que me preguntó: Oye ¿eres autista?”
La anécdota es divertida para él, Yetus y la mayoría de sus seguidores, aunque el video también tiene algunos reclamos de usuarios que consideran que Aldo no debió tocar con tanta ligereza el concepto de autismo.

El autismo, explica Confederación de Autismo de España, es una condición del neurodesarrollo que afecta a la configuración del sistema nervioso y al funcionamiento cerebral. Se caracteriza por dar lugar a dificultades para la comunicación e interacción social y para la flexibilidad del pensamiento y de la conducta de la persona que lo presenta. 
Aunque no es un término médico, el autismo se considera que es una de las condiciones de la neurodivergencia. Es decir, que en absoluto es un trastorno, sino una condición en la que se acepta que todos los cerebros funcionan de manera diferente.

La curiosa coincidencia con La Casa de los Famosos

Aldo de Nigris termina la anécdota con una pregunta que resulta graciosa para Yetus Prime.

“A lo mejor soy autistilla... y si soy, soy de los autistas del top 10".

El video, curiosamente termina con una toma cerrada a la cara de Aldo De Nigris, quien al terminar su anécdota, parece que deja de prestar atención... lo mismo que le ha pasado en La Casa de los Famosos México.

Aldo de Nigris La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
