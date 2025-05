Yadhira Carrillo se sincera sobre su relación con Juan Collado: “Estamos en diferentes continentes”

Yadhira Carrillo confirmó que está separada de su esposo, el abogado Juan Collado, pero solo por la distancia geográfica y diferencias en sus proyectos personales. En una entrevista con medios de comunicación durante la celebración de su cumpleaños número 52, en el set de la telenovela ‘Los hilos del destino’, la actriz aclaró los rumores que han circulado sobre su relación.

Tras las especulaciones de supuesto divorcio, Yadhira Carrillo dio algunos detalles de cómo es su relación actual con su esposo, de quien se encuentra alejada, pero solo físicamente.

“Ya me felicitó, es un hombre extraordinario. No podemos vernos porque estamos en diferentes continentes, entonces eso ha sido muy difícil”, explicó.

A pesar de la distancia, la ex reina de belleza expresó su cariño y admiración por su esposo, con quien, aseguró, mantiene una increíble relación.

“Esa es la situación de la que quizá tanto hablaban y se ha hablado, pues sí, es que tenemos mucho tiempo de no poder coincidir porque nuestros proyectos van por caminos distintos. Pero el respeto, mi agradecimiento, el cariño eterno hasta el día que yo me muera será 100 por ciento igual que desde el primer día para él”, finalizó la intérprete.

Yadhira Carrillo y Juan Collado Instagram @yadhira_carrillo

Yadhira Carillo reveló cómo se siente en su regreso a las telenovelas

Además de hablar de su vida privada, la famosa reveló cómo se siente de regresar a las telenovelas, luego de 17 años lejos de la pantalla chica.

“Ahora en mi trabajo (me siento) muy, pero muy plena, pero siempre he estado plena en cada momento de mi vida porque he sido una mujer muy amada, muy querida y muy cuidada con familia alrededor, siempre extremadamente cuidada por mi esposo, por Juan, llenísima de cuidado y de amor como si fuera yo un bebé”, comentó la actriz.

La actriz participa en el remake de ‘El privilegio de amar’, bajo la producción de José Alberto Castro, que se estrenará a finales de 2025. Este proyecto marca un nuevo capítulo en su carrera, mientras enfrenta especulaciones sobre su vida personal.

Yadhira Carrillo, el mayor apoyo de Juan Collado

Durante los cuatro años que Juan Collado pasó en prisión, Yadhira Carrillo se convirtió en su mayor apoyo, demostrando lealtad y compromiso inquebrantables. La actriz visitó regularmente a su marido en el Reclusorio Norte, enfrentándose a todo para estar a su lado.

La actriz, quien contrajo matrimonio con el abogado en 2012, no solo ofreció apoyo emocional, sino que también se involucró activamente en su defensa. En múltiples entrevistas, expresó su convicción en la inocencia de su esposo y su confianza en el sistema judicial mexicano.

Tras la liberación de Juan Collado, bajo libertad condicional, Yadhira Carrillo se vio envuelta en rumores de separación, sin embargo, ella sigue firme en su cariño y respeto hacia su esposo.

LEE MÁS: