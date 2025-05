Bárbara López y su sueño cumplido: Protagoniza remake de ‘El privilegio de amar’ junto a Yadhira Carrillo

Justo cuando se iba a estudiar a Londres le llegó la oportunidad de su vida: después de un extenso casting, Bárbara López fue elegida como protagonista de la adaptación de El privilegio de amar, que además cuenta con el regreso triunfal de Yadhira Carrillo a los melodramas después de 17 años.

La hija del productor Reynaldo López interpretará el mismo personaje que tuvo Adela Noriega en 1998 cuando se transmitió la famosa producción de Carla Estrada, que registró altísimos puntos de rating.

“Estoy emocionadísima, es una historia muy linda, pero viene esta vez de una forma muy fresca, entonces estamos trabajando, construyendo personajes, y me emociona mucho estar en una novela otra vez y hacer ese ejercicio muy particular de este formato”, dijo la artista en entrevista con TVyNovelas durante la presentación de la película Loco por ella en un cine de Polanco.

Sobre su galán en la trama original de la fallecida escritora Delia Fiallo, López afirmó: “Me encanta trabajar con Emmanuel Palomares, lo conozco desde la escuela, sé que es un gran actor, es una bellísima persona y además está guapísimo, entonces siento que vamos a hacer una pareja increíble. Estudiamos en generaciones cercanas y nos veíamos todo el tiempo, por lo que para mí es padrísimo regresar a las novelas y actuar con uno de mis compañeros a los que siempre admiré y fue de mis favoritos, es muy lindo, educado”.

Para la actriz, volver a los melodramas después de Amar a muerte (2019) ha sido un redescubrimiento de la profesión y eso es algo que agradece.

“Ha sido una experiencia padrísima, hacer el trabajo que nos gusta, analizar a los personajes, crearlos, conocer a tus compañeros, hacer tus primeros ensayos”.

Ser nombrada por el público cada vez que surge una nueva historia, resulta un halago para la recordada “Juliantina”. “Siento muy lindo, ha sido parte fundamental de mi carrera, lo agradezco todos los días, que estén ahí presentes, al tiro de qué voy a hacer y apoyando siempre en redes, demostrando todo su amor y cariño”.

¿Qué dice de Yadhira Carrillo?

En cuanto a Yadhira Carrillo, quien encarnará a su madre, Bárbara la conoció cuando hicieron las pruebas en los foros de Televisa San Ángel. “Es bellísima físicamente, bellísima como persona, y además una gran actriz, es increíble actuar con ella, verdaderamente es brutal y me emociona mucho aprender de ella en una historia que viene renovada y va a ser muy nueva para todo el público”.

Llegar al rol estelar estuvo en sus planes, pero por alguna razón no se concretaba. “Hace un tiempo me cuestionaba, siempre soñé ser protagonista de una telenovela, pero no lo había hecho, entonces ya lo estoy cumpliendo”.

A diferencia de las series que ha grabado, esta telenovela que todavía no tiene título definitivo, representa para la artista la manera de salirse de una rutina laboral que había adquirido en años recientes.

“Parte de lo que me atrae de este proyecto y de volver a las novelas es la flexibilidad emocional que me da, entrar a una escena, llorar, luego reír, y eso te hace flexible emocionalmente”.

Sobre la responsabilidad que implica ser protagonista, Bárbara expresó: “Hay mucho compromiso, de tiempo, de energía, pero sobre todo pienso en las emociones, en estar ahí todos los días y dar lo mejor de mí. Sí será un trabajo pesado, pero muy lindo, no puedo negar que soy una persona muy disciplinada, la gente no tiene problemas conmigo, para mí es un disfrute compartir con tantas personas”.