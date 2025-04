Leticia Calderón reaccionó furiosa al ser cuestionada sobre el supuesto divorcio de Yadhira Carrillo y Juan Collado

En medio del furor que generó la noticia sobre el regreso de Yadhira Carrillo a la televisión, salieron a la luz las primeras versiones sobre su aparente separación con Juan Collado, que es a su vez el exesposo de Leticia Calderón. Precisamente esta última recientemente tuvo que enfrentarse a una serie de cuestionamientos al respecto, una cuestión que evidenció, le parece sumamente molesta, por lo que no pudo contenerse al momento de responder molesta en el afán de dejar claro que no quiere estar involucrada en esta historia.

Leticia Calderón se negó rotundamente a hablar del presunto divorcio de Yadhira Carrillo y Juan Collado

A través de un reciente encuentro con los medios de comunicación, mismo que fue retomado por las cámaras de “Venga la Alegría”, Lety Calderón hizo saber que no está interesada en entrometerse en la intimidad de Juan Collado y Yadhira Carrillo. Esto debido a que considera, no tiene ningún derecho a tocar este tipo de cuestiones tan delicadas, en especial porque a estas alturas ya no es algo que le afecte indirectamente.

“Ni me pregunten, ni me vuelvan a preguntar absolutamente nada del tema. No voy a hablar de ningún otro tema, ni hoy ni nunca. Son cosas que no me corresponden. Y aunque quieran decirme que tal, son temas que no puedo comentar. Yo no puedo comentar nada, haber andado con un abogado me enseñó que todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra”, sentenció la villana de “Madre de alquiler”, insistiendo en que por más que le pregunten, ella se mantendrá completamente hermética en todo lo relacionado con la vida privada de su expareja.

¿Cuándo se divorciaron Lety Calderón y Juan Collado?

El matrimonio entre Leticia Calderón y Juan Collado llegó a su fin en 2010, año en el que optaron por divorciarse tras año años juntos y dos hijos en común llamados Carlo y Luciano. De acuerdo con los dichos de la actriz durante una entrevista con Matilde Obregón, nunca tuvo claro el porqué de la separación, puesto que poco antes de que el abogado (que estuvo preso alrededor de cuatro año por delitos relacionados al peculado) le hiciera saber su decisión, entre ellos las cosas parecían estar bien, por lo que no supo en qué momento se enamoró de otra mujer, que hoy se sabe, sería Yadhira Carrillo.