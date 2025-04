La declaración de Yadhira Carrillo que tumbaría los rumores de crisis con Juan Collado

Su regreso para protagonizar la nueva versión de la telenovela “El Privilegio de Amar” la tiene bajo los reflectores con gran expectativa, pero Yadhira Carrillo no se salva de rumores en torno a su vida privada.

Y es que Yadhira Carrillo enfrenta sospechas de un divorcio con el abogado Juan Collado, a quien defendió durante años y lo visitaba en la cárcel mientras estuvo detenido. Ahora, ya libre, se rumoró que él estaba en España con una nueva novia, mientras la actriz volvía a trabajar en las telenovelas.

Pero una reciente entrevista con el programa "¡Cuéntamelo ya!” tiraría por la borda cualquier rumor de crisis, ya que Yadhira habló maravillas de su marido y le dedica su tan esperado regreso a la televisión.

“Me siento honrada de regresar a casa, Televisa, de ese recibimiento que me han dado tan cálido, con los brazos abiertos. Me siento como pez en el agua, feliz, voy por los pasillos caminando como niña chiquita”, dijo la actriz.

Yadhira Carrillo en Televisa Octavio Lazcano

Yadhira le dedica su trabajo a Juan Collado, a quien se refirió de esta forma, lo que denotaría que las cosas entre ellos siguen de maravilla: “He sido una mujer muy afortunada porque he tenido conmigo un ser impresionantemente bueno conmigo, que ha sido mi esposo, no me ha descuidado jamás, a quien le dedico esta telenovela y mi vida entera”.

Carrillo también dedica su trabajo “a mis fans, a Dios y a mi madre”. Será en noviembre cuando la veamos de protagonista en Televisa, tras casi 20 años alejada de la pantalla.

¿Qué dijo cuando le preguntaron si está soltera?

Gustavo Adolfo Infante compartió un mensaje que Yadhira Carrillo le envió vía WhatsApp sobre los rumores de crisis matrimonial: “No, claro que no. Llevan 16 años inventando de todo. Te diría que ya hubiéramos sacado comunicado, ¡cómo crees!”.

Además, “De primera mano” se la encontró afuera de un restaurante hace unas semanas y cuestionaron directamente sobre el asunto. Su demoledora respuesta fue contundente:

“No hablo de mi vida privada, sea así o no sea así, no lo voy a comentar con los medios nada de eso. Agradezco mucho el interés solo que es importante que las personas podamos guardar siempre un respeto hacia la vida privada”.

“No hablo de mi vida privada”, dijo Yadhira Carrillo, antes de reiterar: "¡Estoy perfecta!”.

"¿Soltera en estos momentos?”, preguntó la reportera Mariana Zepeda a la cara, pero Yadhira anotó: “No me hagas preguntas para llegar a conclusiones”.