¿Natasha Dupeyrón se va a rapar como Cynthia Klitbo en ‘El privilegio de amar’? Esto dijo

Con un nuevo look con el cual luce espectacular, Natasha Dupeyrón regresa a las telenovelas en el personaje de “Tamara”, para la nueva versión de “El privilegio de amar”.

Dicha telenovela dejó huella en 1998, y en el personaje de “Tamara”, Cynthia Klitbo hizo lo suyo al demostrar su pasión por la actuación, al decidir raparse en una escena grabada en París.

Es por eso que ahora, tras el anuncio de Natasha Dupeyrón como “Tamara”, surge la duda sobre si se rapará como lo hizo Klitbo.

Al respecto, Natasha dijo a los micrófonos del programa “Hoy": “Primero está la presión de poderle llegar a los talones a Cynthia, yo lo admiro profundamente, me parece una de las mejores actrices de México.

“Le mandé un mensajito de ‘qué honor, qué felicidad, espero te guste mi trabajo'; y luego El Güero (el productor) me dijo que eso en realidad no está escrito en el guion original, que es algo que Cynthia pidió e hizo y fue su aportación al personaje y a su historia, pero no es parte de la historia”.

Así que dejó abierta la posibilidad a raparse, siempre y cuando su proceso de creación del personaje y la historia lo amerite. “Me gusta sentir las cosas, y si así lo siento, yo voy a ser la más feliz en raparme, no decidir que es mejor de otra forma”.

Al respecto de su vuelta a Televisa, lugar donde creció y trabajó, Natasha confesó que vuelve renovada: “Crecí como persona como actriz, tenía un poco de miedo de regresar porque justo era como regresar, yo digo que es como regresar el pueblo donde crecí, pero claro soy otra persona y creo que viví muy feliz en Televisa, fui muy feliz y aprendí muchas cosas y entonces ahora regreso como con ganas de aprender más y de enseñarles quién soy ahora”.

¿Qué ha dicho de su personaje?

“Hoy empiezo a darle vida a Tamara. Un personaje que fue interpretado hace años de forma inolvidable por Cynthia, a quien admiro profundamente. Hoy Tamara llega a mí como un regalo y un reto”, dijo Natasha Dupeyrón

“Volver a este espacio ahora con otra mirada y otro corazón me emociona profundamente. Gracias Güero por confiar en mí para este viaje. Tamara vuelve con otra piel, pero el mismo veneno”, dijo en las redes sociales.

Natasha compartirá créditos con Bárbara López y Emmanuel Palomares, así como Eduardo Santamarina, Laura Flores, Mark Tacher y Lorena Meritano. Cabe recordar, que lidera el reparto Yadhira Carrillo, en su regreso a las telenovelas tras 17 años.