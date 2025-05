Yadhira Carrillo confesó la verdadera razón detrás de su retiro como actriz de telenovelas: ¿fue por Juan Collado?

En medio de los rumores de una presunta separación con Juan Collado, Yadhira Carrillo habló como nunca de su pasado como estrella de las telenovelas mexicanas. En esta ocasión, la actriz abordó directamente un tema que por mucho tiempo mantuvo en silencio: su retiro de la televisión en 2008, justo cuando era una de las protagonistas más aclamadas por el público.

¿Por qué se retiró Yadhira Carrillo? La sorpresiva revelación de su pasado

Durante una reciente entrevista para las cámaras de “Despierta América”, Yadhira Carrillo confesó que se alejó de los foros de grabación porque se cansó de trabajar por épocas prolongadas. Por lo que llegó un momento en el que se dio cuenta de que tenía que parar y dedicarle su tiempo a otras cosas, declaraciones con las que derrumbó por completo las teorías de que Juan Collado influyó en esta decisión.

“Tiene mucho que ver cuando estás muy cansado. Yo estuve haciendo telenovelas como por 22 años, sin vacaciones. Y me cansé, me cansé, así que me retiré de las telenovelas porque estaba muy cansada”, admitió, asegurando que actualmente prioriza por sobre todas las cosas su bienestar y vida privada, cuestiones que la hicieron pasar por momentos complicados, a raíz de episodios como el arresto y encarcelamiento de su esposo.

Con el paso de los años, y una vez que logró reponerse de todo este agotamiento, la artista de 52 años habría entendido la importancia del descanso, una lección que le llegó gracias a un mensaje que le llegó de manera inesperada, y que según sus propias palabras, transformó por completo su manera de pensar.

“Después entendí, hace muy poquito tiempo, pero leí algo que me encantó y que se los quiero compartir porque me cambió la vida. Esta frase decía: “No te rindas, aprende a descansar”.

¿Cuándo se estrena la nueva novela de Yadhira Carrillo?

De acuerdo con la información disponible, el proyecto artístico que marcará el regreso de Yadhira Carrillo a la televisión, saldrá al aire a través de la señal de Las Estrellas a finales de 2025, tentativamente. Sobre los detalles de esta telenovela, se sabe que llevará por nombre “Los hilos del destino” y contará con la actuación de personalidades como Emmanuel Palomares, Eduardo Santamarina (que será su galán en la historia), Clarissa González y Natasha Dupeyrón.