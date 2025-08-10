Xava Drago se despide de sus fans: “el tratamiento médico no funcionó”

Xavo Drago se ha dado por vencido.... pero sus fans le pide que mantenga la fe. El vocalista de Coda fue diagnosticado con cáncer gástrico en 2024 y al comenzar su tratamiento pidió ayuda de colegas y seguidores para financiar los gastos médicos.

La respuesta fue impresionante pero lamentablemente la enfermedad no cede.

“Quiero agradecer a todos los que han donado y siguen donando, desafortunadamente los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí”, escribió Drago Xava en un mensaje de su perfil de Faebook, junto con una fotografía en la que se muestra con los brazos abiertos.

Sus seguidores reaccionaron con mensajes de solidaridad y para pedirle que conserve la fe, es decir, que más allá de la ciencia confíe en los milagros.

“Abrazo enorme querido Xava, Dios tiene la última palabra y él está contigo para seguirte dando fortaleza a ti y a toda tu familia. Seguimos orando por ti no pierdas la fe”, se lee en uno de los mensajes.

Xavo Drago, un sobreviviente del rock

La historia de Xavo Drago en el rock mexicano es la de un sobreviviente. Con Coda alcanzó popularidad y éxito pero al desintegrarse la banda, Xavo quedó ala deriva.

Se alejó de los escenarios durante tres años, sumido en una crisis personal en la que no estaba seguro de lo que quería hacer. Finalmente se dio cuenta de que, como dice el dicho, le estaba dando vueltas a la noria, porque su felicidad siempre había sido la música.

“Me di cuenta de que lo mío es la música y regresé y comencé a hacer música en solitario. Luego tuve una banda pero el nombre de Coda me seguía persiguiendo. Terminando ese proyecto el nombre quedó a la deriva y yo lo retomé con otros músicos y anduve girando con ese nombre 10 años, yo solo”.

En realidad, Xavo nunca ha dejado de hacer música, ni siquiera en esta etapa en la que el cáncer lo ha tenido entre hospitales y medicamentos. En su mensaje de despedida, el cantante anuncia que pronto saldrán sus nuevas canciones.

“Solo me queda agradecer de corazón a mi padre; mis hermanas, que han sido unos ángeles; mis sobrinos; a mis amadas Ela, Nicole y Sofia; a todos los Staff y Crew que trabajaron conmigo alguna vez; mánagers y promotores; a todos mis compañeros artistas, por tanta buena onda”, escribió Xava en su perfil.

Entre los comentarios de sus seguidores, hay algunos especialmente emotivos y melancólicos, pues recuerdan lo importante que fueron canciones como “Aún”, el éxito que los puso en la cima.

“Gracias por ponerle sonido a mi adolescencia… cumpliste tu misión. Serás recordado y trascenderás el tiempo y espacio. Mis sobrinos sabrán quien eres y de tu obra de arte . Y algún día, quizás mis hijos ( si llego a tener) también cantarán tus canciones y se encargarán de seguir ayudando a que tu historia nunca termine”.

El agradecimiento es muto pues el cantante también aludió a lo importante que han sido sus fans a lo largo de su carrera, sobre todo en la década reciente en la que hizo música sin mayores pretensiones de fama o popularidad.