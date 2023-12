Wendy Guevara estalla contra Alfredo Adame: “Ojalá pueda rejuvenecer para que tenga trabajo”

“Me encantan los chigandazos” exclamó Wendy Guevara tras no quedarse callada ante las críticas que le ha hecho el actor Aldredo Adame, quien señaló que ella al igual que otros excompañeros de La Casa de los Famosos, “no tenían preparación”.

Wendy, quien está en la cima del éxito y la popularidad, comentó cómo se siente ante los señalamientos que le ha hecho Alfredo Adame y aprovechó para enviarle un contundente mensaje.

“Qué Dios lo bendiga y ojalá pueda rejuvenecer para que tenga trabajo porque son personas que siempre... a todos nos pasa nuestro tiempo”, comentó al reportero Edén Dorantes.

La creadora de contenido expresó que Alfredo Adame no puede menospreciar el trabajo de los demás artistas, sólo porque no tengan los mismos años de experiencia que él.

“Me vale reata la trayectoria de cada quien. No le voy a respetar la trayectoria de nadie porque ellos no respetan la de nosotros; todos somos nuevos aquí en el medio y luego van a llegar otros nuevos, y yo tengo que aceptarlo. No les puedo andar poniendo el pie ni queriendo que me alaben los otros influencers que vienen detrás de mí porque así no es la vida”, dijo.