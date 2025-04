Alex Bisogno revela la lista de propiedades de su hermano, Daniel Bisogno

A dos meses de la muerte de Daniel Bisogno han surgido conflictos con respecto a su herencia, y es que el conductor no dejó testamento lo que ha provocado una disputa entre la familia del actor y su exesposa, Cristina Riva Palacio. En medio de la disputa, su hermano Alex reveló la lista de propiedades de “El Muñe”.

¿Cuántas propiedades tenía Daniel Bisgono?

Alex Bisogno, el hermano de Daniel, aclaró cuáles son las propiedades y bienes que conforman la herencia de la personalidad de televisión, pues se ha especulado mucho sobre esto, es así como Alex reveló los siguiente:

“Daniel no tenía una herencia multimollinaria, tampoco era una herencia pequeña, si hay propiedades de mucho dinero… no había como tal una cuenta de banco que tu dijeras ‘qué bárbaro’, no, no no… Ventaneando… le siguió pagando su sueldo del programa…”, inició detallando el hermano del conductor.

Asimismo, confirmó que Daniel tenía “casas y coches” y también le compró a su hija un departamento “en un lugar muy bonito” donde actualmente vive la niña con su mamá (Cristina Riva Palacio).

¿Cuánto ganaba Daniel Bisogno en “Ventaneando”?

Fue durante una entrevista con Yordi Rosado que Daniel Bisogno llegó a decir que era uno de los conductores mejor pagados por TV Azteca. Si bien no reveló una cifra exacta la cantidad rebasaría los 70 mil pesos, ya que ese era el monto que presuntamente le daba cada mes a su papá y hermana.

Es decir, 40 mil pesos para su hermana Ivette Bisogno por cuidar de su papá; y 35 mil para don ‘Concho’ (como le decía Daniel a su padre de cariño).

Por lo tanto, debido a que presuntamente el conductor de Ventaneando depositaba mensualmente 75 mil pesos, es que su familia quiere seguir teniendo los beneficios económicos que se les dio mientras Daniel vivió.

Tras la muerte del presentador de televisión, el canal de Youtube El alboroto, indicó que el salario de Daniel era cercano al medio millón de pesos, lo que encajaría con la versión de que a su familia le daba una cuantiosa mensualidad para su manutención.