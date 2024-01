Viuda de Christian Oliver dedica altar al actor y a sus hijas tras morir en trágico accidente aéreo

Christian Oliver y sus dos hijas, Madita Klepser y Annik Klepser, de 10 y 12 años, respectivamente, perdieron la vida cuando la avioneta en la que viajaban se desplomó en el mar del Caribe, el pasado 4 de enero.

Luego de que Konstantin Richter compartiera una foto de los últimos instantes con vida de su amigo Christian Oliver, de 51 años, donde aparece pescando, Jessica Klepser compartió un emotivo video recordando a sus hijas.

"¡Estoy 100% convencido de que en 2011 y 2013 di a luz a dos ángeles! ¡Su vida aquí con nosotros fue demasiado corta, pero estaba llena de amor, risas y mucho baile! Así que aquí hay un pequeño vistazo de quiénes fueron mientras estuvieron aquí con nosotros: ¡Dos seres humanos increíbles que abrieron toneladas de corazones e hicieron amigos en todo el mundo sólo por ser ellos mismos!”.

Asimismo, la viuda del entrañable modelo y actor alemán de producciones como ‘Speed Racer’, ‘The Good German’, ‘Saved by the Bell: The New Class’ (‘Salvados por la campana’), ‘The Baby-Sitters Club’, ‘Indiana Jones y el llamado del destino’, compartió una imagen del altar que les dedicó a su esposo y a sus hijas y escribió unas conmovedoras palabras:

"¡Ya están en casa! Gracias Amy, Lena, Leni, Dawn, Sandy, Robert, Arne, Koko, Marc, Janina por crear esta burbuja protectora a mi alrededor desde que todo empezó. No podría haber sobrevivido los últimos días sin ustedes. Y saber que te tendré a mi lado seguir adelante lo es todo. Siempre tendrán un lugar muy especial en mi corazón y una mesa para sentarse, comer, beber, hablar, reír, llorar en el ‘Faro del muérdago’”.

También puedes ver:

Se filtra video donde Adriana Fonseca le pega al auto del taxista: Le menté la madr* con toda mi alma

La Academia 2024: Confirman nueva temporada del reality musical

Mauricio Martínez se lanza contra Carlos Rivera por haber invitado a Antonio Berumen al bautizo de su hijo