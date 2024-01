Esposa de Christian Oliver dedica desgarrador mensaje al actor y a sus hijas, muertos en accidente aéreo

Christian Oliver y sus dos hijas, Madita Klepser y Annik Klepser, perdieron la vida cuando la avioneta en la que viajaban cayó al mar del Caribe, el pasado 4 de enero.

Christian Oliver y sus hijas viajaban en una aeronave monomotor desde el Aeropuerto J.F. Mitchell en Paget Farm hacia Santa Lucía, indicó un comunicado de la Fuerza Policial Real de San Vicente y las Granadinas. Los cuerpos de los tres pasajeros y el piloto, identificado como el propietario del avión Robert Sachs, fueron recuperados del mar y de la aeronave por la Guardia Costera de SVG y más tarde fueron declarados muertos.

Jessica Klepser compartió en las redes de WundaBar Pilates, empresa donde trabaja, un doloroso mensaje de despedida para sus seres queridos:

“Estamos profundamente entristecidos por el trágico accidente aéreo del 4 de enero de 2024, que cobró la vida de nuestros queridos familiares. Nuestras hijas, Madita (12) y Annik (10), junto con su padre Christian, regresaban de vacaciones en el Caribe, cuando el avión monomotor en el que viajaban tuvo problemas con el motor y cayó al océano. Desafortunadamente, los cuatro pasajeros del pequeño avión no sobrevivieron”.

“Madita, una vibrante estudiante de séptimo grado en la escuela secundaria Louis Armstrong, era conocida por su espíritu animado y se destacaba en lo académico, la danza, el canto y las actuaciones. Annik, una estudiante de cuarto grado en la escuela primaria Wonderland Ave, fue reconocida por su comportamiento amable pero fuerte. Ella siempre era la primera en ofrecer una palabra amable o un abrazo reconfortante. Sus pasiones incluían el baloncesto, la natación y diversas formas de arte”.

La última publicación que subió a redes el actor Christian Oliver, QEPD. christianoliverofficial.

“El vínculo profundo, la risa contagiosa y el espíritu aventurero compartido por Madita y Annik se echarán profundamente de menos en sus comunidades. Su dedicada madre, Jessica Klepser en Los Ángeles, sobrevive a las niñas. También dejan atrás a sus abuelos, varios tíos y primos en Alemania”.

“Christian, un actor en Europa y Estados Unidos, y un agente de bienes raíces con una amplia red de amigos cercanos en todo el mundo; le sobreviven Jessica, sus padres y hermana en Alemania. Su pérdida es profundamente sentida por todos los que lo conocieron”.

Asimismo, familiares del fallecido actor informan en el documento que a través de GoFunMe piden donaciones para costear los gastos para “el regreso de Christian y las niñas a casa”, así como par los “servicios funerarios y legales”.

¿Quién era Christian Oliver?

Christian Oliver nació el 3 de marzo de 1972 en Alemania y falleció a los 51 años; era conocido por sus papeles en producciones como ‘Speed Racer’, ‘The Good German’, ‘Saved by the Bell: The New Class’ (‘Salvados por la campana’), ‘The Baby-Sitters Club’, ‘Indiana Jones y el llamado del destino’ e ‘Inspector George Gently’, entre otras.

