Danna Paola se destapa y le muestra a Alex Hoyer su retaguardia en diminuto bikini

Danna Paola se mostró como muy pocas veces lo ha hecho regalándole a sus seguidores una candente postal.

Danna Paola sigue escribiendo su historia de amor con Alex Hoyer y para muestra las románticas y ardientes vacaciones que realizaron para darle la bienvenida al 2024, luego de un exitoso año juntos.

Mientras sus fans esperan con ansias un nuevo disco, Danna Paola se dejó ver muy sensual posando en sexy bikini y haciendo una reflexión:

“La vida en el mar me hace tan feliz, estar descalza, sin casi nada ropa, libre, con la sal, los pensamientos libres y suspiros profundos que nutren la calma, las ganas de dormir bajo el sol, y tomar piña colada más de 3 veces al día... me gusta empezar así... desconectando para conectar de nuevo, encontrando inspiración en el silencio con propósitos y metas que me hagan soñar despierta de nuevo, con música, en la playa riendo, amando, comiendo y bebiendo con charlas largas sobre la vida de todas esas memorias sobre cómo hemos sobrevivido hasta hoy, como llegamos aquí, y como emociona el alma un camino nuevo... un lienzo en blanco y una historia nueva por contar”.

También puedes ver:

Maki Moguilevsky llora al ver juntos a su exmarido y a su exnovio

Adamari López reaparece con impactante look y nueva figura de modelo de pasarela

La primera foto de la boda secreta de Paul Stanley con Joely Bernat; ellos fueron sus invitados de honor