Violencia e infidelidad: Ninel Conde revela que un exnovio la engañó con una conductora

“Me acuerdo que yo llevaba una bata blanca”, le dijo Ninel Conde a Dalilah Polanco mientras ambas disfrutaban del jacuzzi en la habitación del líder de La Casa de los Famosos.

Las dos actrices se ganaron el derecho a estar en la habitación este sábado luego de haber ganado la prueba de líder y de salvación respectivamente.

Al meterse al jacuzzi (en el que se divirtieron con los diferentes niveles de chorros de agua), las actrices se confesaron mutuamente.

Polanco narró que en alguna ocasión vivió con un novio que trató de controlar y manipular su vida.

“A veces piensas que la que está mal es una, por ejemplo yo que soy muy ordenada con las cosas en la casa pero la verdad es que no es así. Este hombre, por ejemplo, quería que despidiera a la mujer que me ha ayudado toda la vida con la casa. Me decía: si estoy yo, para qué la quieres”.

Ninel Conde estuvo de acuerdo con ella y agregó que ese es un rasgo del hombre machista: “te quiere alejar de todos para controlarte más fácil”.

La conversación pasó entonces al tema de las infidelidades, en donde la Bombón Asesino narró una historia poco conocida.

El abrazo de Ninel Conde en el reto de salvación ViX

“Yo anduve con alguien que me puso el cuerno dos veces. O sea, lo perdone una primera vez y volvió a hacerlo”.

¿Cómo descubrió Ninel que la engañaban?

La anécdota de Ninel fue en torno a un novio con el que incluso ya vivían juntos.

“Y había muchos rumores de que me era infiel con una conductora. Yo lo enfrenté y él lo negó. Me dijo: estás loca”.

Hasta que un día, en su casa, estaban ambos descansando en la cama cuando sonó el teléfono que compartían en el hogar. Ninel contestó y... ¡era ella!

“Le di el teléfono y le dije: te habla. Yo me levanté y dije: ahorita me voy, me subo al carro y me largo”.

Sin embargo, su novio fue tras ella y la jalonó hasta romperle una parte de la bata que traía puesta.

“Es que así son los hombres violentos; cuando se ven en una situación así, explotan”.

Ninel no reveló el nombre del ex con el que vivió esa experiencia pero ya en otras ocasiones ha dicho que José Manuel Figueroa, con quien estuvo a punto de casarse, la engañó dos veces, “una de ellas con Angélica Vale.”

