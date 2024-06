Victoria Ruffo y la importante decisión que tomó para ‘perdonarse’ tras su divorcio con Eugenio Derbez

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez protagonizaron a inicios de los años 90’s uno de los romances más sonados del mundo de la farándula; sin embargo, y aunque ellos se veían muy enamorados, su relación terminó seis años después.

Fruto de ese amor nació José Eduardo Derbez, por cuya custodia los famosos se pelearon durante años y quien, actualmente, está a punto de convertir en abuelos a los actores, quienes llevan más de 20 años sin contactarse; el reencuentro de la pareja, por supuesto, no ha dejado de ser un tema que causa sensación entre los entusiastas del espectáculo.

Victoria Ruffo ha sido una persona muy hermética en todo lo referente a su separación de Eugenio Derbez, es por ello que cuando la actriz tocó el tema en un reciente encuentro con medios de comunicación sus palabras no tardaron en viralizarse, y es que a decir de la famosa, este difícil episodio la llevó a tomar una decisión que le acabó por otorgar muchos beneficios para su salud mental.

VICTORIA RUFFO TOMÓ TERAPIA LUEGO DE SEPARARSE DE EUGENIO DERBEZ

Aunque Victoria Ruffo y Eugenio Derbez no se han visto frente a frente, no cabe duda de que su relación ha mejorado bastante, y es que no es extraño que tanto ella como él cuenten anécdotas de su relación salpicadas de episodios de buen humor, lo que demuestra los buenos recuerdos que conservan uno del otro.

“Cuando terminé mi relación con Eugenio tomé terapia. Me logré perdonar yo”

Sin embargo, no siempre fue así: Victoria Ruffo se sinceró ante varios reporteros y reveló que durante algún tiempo tomó terapia cuando se separó de Eugenio Derbez porque necesitaba “sacar cosas” que le impedían avanzar y, al mismo tiempo, perdonarse para así sanar.

“Cuando terminé mi relación con Eugenio tomé terapia. Me logré perdonar yo, quererme yo (…) sí logré el perdón”, aseguró la actriz, quien además concluyó este tema con una reflexión muy importante:

“De todo aprendes, de todo sacas algo bueno, hasta de lo malo tiene que salir algo bueno”, aseguró Victoria Ruffo quien en una entrevista previa, por cierto, se declaró lista para todo cuando llegue el momento de verse con Eugenio Derbez; al parecer, la famosa aplicó muy bien el dicho que reza: “Ya lo pasado, pasado”.