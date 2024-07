Ventilan cambios en Aventurera, pero afirman que seguirá Irina Baeva: ‘Juan Osorio cree en ella’

El mundo de la farándula se sacudió hace unos días, cuando Televisa Espectáculos confirmó que Irina Baeva saldría de Aventurera ante la ola de críticas por su desempeño en el musical, ¿pero realmente ocurrirá esto?

Será hasta el 18 de junio que Juan Osorio anuncie la serie de cambios que se aplicarán en Aventurera; entre ellos, el supuesto nombre de la nueva actriz que se pondrá en la piel de “Elena Tejero”. No obstante, a pesar del ansia de los internautas por ver a alguien más en el protagónico, todo apunta a que Irina Baeva se mantendrá en el papel.

Fue el periodista Víctor Hugo Sánchez, quien ya ha dado a conocer varios detalles inéditos de esta puesta en escena, quien desató la controversia entre los internautas luego de que subiera un nuevo post con inquietantes declaraciones acerca de la permanencia de Irina Baeva en Aventurera, ¿qué dijo sobre el tema?

IRINA BAEVA SE QUEDARÁ EN AVENTURERA, ¡LOS CAMBIOS SERÍAN EN OTROS ASPECTOS!

Víctor Hugo Sánchez, mejor conocido entre los internautas como “Hijo de Vecino”, detalló en uno de sus post más recientes que la confianza que Juan Osorio depositó en Irina Baeva es tal, que su salida de Aventurera no ocurrirá al final, aunque sí habrá otra clase de cambios en la icónica obra.

“Hay cambios en Aventurera. No cambia Irina Baeva, se queda, porque Juan Osorio cree en ella”

A decir del periodista especializado en espectáculos, las modificaciones en Aventurera se apreciarán en el vestuario de los actores y otros aspectos como la música, pero hasta ahí:

“Hay cambios en Aventurera. No cambia Irina Baeva, se queda, porque Juan Osorio cree en ella… Lo importante es que se queda Irina Baeva y va a hacer cambios en la producción, vestuarios, músicos, etc.”, publicó el comunicador, quien además consideró que los cambios de Aventurera tienen que ver con un factor muy importante.

“Hay una constante que la gente no considera: no importa qué Aventurera fue, la constante es que siempre estuvo Carmen Salinas, y hoy no hay una Carmen Salinas”, expresó el comunicador, quien reconoció que el carisma de la actriz y sus sátiras políticas fueron una de las fórmulas más exitosas del musical.