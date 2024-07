Niurka recordó las fuertes exigencias de Juan Osorio en Aventurera: ‘Tenía trabajo de lunes a lunes’

Tal parece que los ataques de Niurka Aventurera están lejos de terminar, y en esta ocasión la cubana sorprendió con una terrible revelación.

Una vez que Niurka comienza a hablar, nada ni nadie la para: esto quedó muy claro en el conflicto más reciente que la vedette cubana tuvo con Juan Osorio, el cual parece no tener fin, pues además de reclamarle entre lágrimas que no vio a su hijo Emilio durante 10 años , recordó en una entrevista que perdió a un bebé durante su etapa en Aventurera.

La “Mujer escándalo” no tuvo piedad del productor y detalló que el aborto que sufrió en su época de “Elena Tejero” ocurrió por culpa de las crueles exigencias de Osorio, quien la sometía a jornadas de baile tan extenuantes que acabó por perder las energías, ¡conoce sus declaraciones!

EL DÍA QUE NIURKA SUFRIÓ UN ABORTO MIENTRAS HACÍA AVENTURERA

Durante su charla, Niurka recordó que, cuando se enteró de su embarazo, se llenó de ilusión debido a que ella sí quería tener hijos; lamentablemente, sus maratónicas jornadas de trabajo en Aventurera le acarrearon una triste consecuencia.

“Yo tenía trabajo de lunes a lunes, imagínate de dónde saqué la energía”

“Yo tenía trabajo de lunes a lunes, imagínate de dónde saqué la energía que perdí un embarazo de lo desnutrida que estaba en el 2000 en Aventurera”, reveló la cubana, quien también recriminó la actitud descuidada de Juan Osorio en ese tema, pues reveló que la llevó al hospital cuando su salud realmente se agravó.

“Cuando él me internó, obviamente lo hizo porque no le quedó de otra, si hubiera sido por él, no me lleva”, contó Niurka, quien recordó que en el hospital se la pasaba “vomitando hiel y bilis” porque no sus energías se gastaban muy rápido en Aventurera y en aquel tiempo estaba muy desnutrida.