Vanessa ‘La Vecina’ y Víctor Ortiz juntos: ¿Qué tipo de relación tienen?

Dicen que los parques guardan secretos y que las fiestas siempre terminan revelando más de lo que deberían. Lo cierto es que Víctor Ortiz, exparticipante de Acapulco Shore y rostro conocido de la televisión y los realities, fue sorprendido en una escena difícil de ignorar: primero en la Noche Mexicana TVyNovelas, donde los besos con la conductora Vanessa Oyarzún, mejor conocida como La vecina, hicieron que todos voltearan a mirarlos; y después en un paseo por la Ciudad de México, donde la cercanía entre ambos se tornó tan comprometedora como inevitable de comentar.

Sin embargo, Víctor se apresura a poner las cartas sobre la mesa. “Vanessa y yo somos buenos amigos, nos acabamos de conocer, pero creo que estar juntos es compartir energía, creo que a veces hasta los amigos se dan un poco de cariño de más, eso no quiere decir que haya una relación sentimental”, dijo con cierta cautela en entrevista con esta revista. Y agregó, como quien busca dejar claro que lo suyo no es un idilio, sino un gesto de cercanía: “Se trata de dar cariño”.

Con esa postura, Ortiz parece mirar de reojo el rumor del romance, sin terminar de abrazarlo. No obstante, la química entre ambos se percibe y, para quienes estuvieron presentes en aquella fiesta patria, lo que compartieron fue algo más. que un simple afecto amistoso. Pero mientras los reflectores apuntan hacia su vida sentimental, Víctor no deja de construir su camino en la música y el entretenimiento.

“Actualmente me dedico a la producción de conciertos y eventos masivos, tengo mi propia empresa. Todo esto vino después de que comenzara a dedicarme a ser DJ, llevo nueve años en eso, empecé justo después de cerrar mi ciclo en Acapulco Shore”, comparte.

Su trayectoria ha sido tan variada como polémica: de su paso por Reto 4 elementos, donde una lesión lo obligó a retirarse, a Enamorándonos en 2019, hasta convertirse en finalista del reality Tentados por la fortuna de TV Azteca, y con esa trayectoria hasta se atreve a hablar del cambio de los formatos televisivos: “Con esta generación de cristal no se pueden hacer programas como Acapulco Shore, ahora se sienten ofendidos por todo, te quieren demandar por cualquier cosa... El concepto de entretenimiento ha cambiado, todo lo ven como violencia. Por ejemplo, ahí tienes La casa de los famosos donde estuvo Adrián Marcelo y Gala Montes, se salió de control y el público la rechazó”.

Finalmente, entre rumores de romance, memorias de su paso por la televisión y su presente como empresario musical, Víctor Ortiz sigue dando de qué hablar. Tal vez él insista en que lo suyo con Vanessa es sólo “energía compartida”, pero el espectáculo vive de las imágenes que hablan por sí solas.

ESPERA AGRADECIMIENTO DE KARIME

Con su característico estilo frontal, también recuerda viejas amistades dentro del medio, como la que tuvo con Karime Pindter, con quien hoy lo une una relación distante. Asegura que jamás se ha colgado de nadie y que, al contrario, incluso abrió puertas sin recibir agradecimientos.

“Con decirte que a mí me tocó presentarle a Karime a un amigo que trabajaba en la producción de La casa de los famosos México y gracias a él fue que Karime tuvo oportunidad de entrar al reality, pero ella nunca me agradeció, ni recibí una retribución económica de su parte”.