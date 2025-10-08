Suscríbete

Víctor Ortiz

vanessa-la-vecina-victor-ortiz-.jpg
Famosos
Vanessa ‘La Vecina’ y Víctor Ortiz juntos: ¿Qué tipo de relación tienen?
Captamos a la estrella de Acapulco Shore muy acaramelado con la conductora venezolana y nos revela qué tipo de relación tienen.
October 08, 2025
 · 
Nayib Canaán