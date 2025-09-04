Suscríbete
Famosos

Valentina Gilabert muestra los mensajes de odio que recibe tras perdonar a su agresora

La modelo escribió varios mensajes para recriminar que su caso todavía tiene varios pendientes

September 03, 2025 • 
Alejandro Flores
valentina gilabert.jpg

Valentina escribió sobre los pendientes del caso del ataque en su contra

Instagram

Valentina Gilabert poco a poco retoma su vida pero también se ocupa de ajustar cuentas para sanar las secuelas del ataque que sufrió y la mantuvo en coma durante cinco días.

Gilabert estuvo también dos meses en terapia intensiva pero finalmente salió del hospital para enfrentar el final del juicio en contra de su agresora Marianne Gonzaga.
Durante las audiencias, se determinó una narrativa detrás del ataque: Marianne agredió a la modelo luego de enterarse de que tenía una relación con el hombre que ella consideraba que aún era su pareja.
Gilabert, influencer y modelo, optó por otorgar el perdón a Marianne, quien fue juzgada bajo los preceptos de la ley para menores de edad, lo que significó que no era posible imputarla por intento de feminicidio.
De hecho, Valeria y Marianne se reunieron hace dos semanas, ya fuera del juicio, para tratar de “cerrar ciclos emocionales” entre ellas.

Gonzaga habló en medios de comunicación del encuentro y aseguró que esa etapa de su vida estaba superada y ahora solo le interesaba recuperar a su hija.
Mientras tanto, Valentina se ha abocado a impulsar el debate sobre las leyes para menores de edad en México, las cuales considera absurdas.

“En menores de edad el feminicidio u homicidio en grado tentativa no amerita prisión preventiva. Es completamente ilógica la ley de menores en México”, publicó´Valentina en su Instagram.

Los mensajes que recibe Valentina

En otra historia de su red social, Valentina habló sobre los mensajes que recibe luego de haber salido del hospital y tras la sentencia del juicio. Y mostró una captura de pantalla de uno de ellos en el que se lee.
“No estoy en contra tuya y tampoco apoyo el hecho de casi matarte pero es que tampoco quieran defenderte tanto porque tú te metiste en una familia”.

valentina gilabert 2.png

El mensaje que mostró Valentina

Instagram

Valentina respondió de manera contundente:

“Yo nunca destruí una familia. Esto no es mi culpa, es sólo la culpa de mi victimaría y su cómplice”.

Gilabert pidió finalmente que las autoridades cumplan con someter a la justicia a “la cómplice”, una amiga que, acusa, ayudó para que Marianne pudiera atacarla.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
