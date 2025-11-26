Suscríbete
Famosos

Vadhir Derbez explota contra público que lo tachó de “insensible” por no publicar condolencias para Aislinn

“Urge tener mas tacto”, dijo el hijo de Eugenio Derbez.

Noviembre 25, 2025 • 
MrPepe Rivero
vadhir-aislinn-luto.jpg

Vadhir Derbez

Instagram

Vadhir Derbez se lanzó contra el público que lo criticó en redes sociales por no publicar nada respecto al luto que atraviesa su hermana Aislinn, ante la muerte de su mamá, Gabriela Michel.

Así que el hijo de Eugenio Derbez compartió una fotografía junto a su hermana para que los ‘haters’ se detuvieran, no sin antes, explicar su punto:

“Te amo hermana, sabes que estamos siempre aquí para contenerte y apoyar”, escribió en su publicación de Instagram. Pero luego agregó:

“Me sorprende ver como reacciona la sociedad con estas cosas en redes. Me han llegado una cantidad de mensajes en los stories que ya tenía ayer, sobre lo insensible que soy, y como no estoy apoyando a mi hermana en estos momentos”.

Vadhir confesó que “claro que estuve ahí físicamente con ella.(solo no lo publiqué)”.

“Lo que sí es insensible es que mientras uno esta en un duelo, tenga que buscar fotos y ver que postear para que la gente vea que estas “apoyando”. Como si subir esta foto ya me hiciera empático o presente, lo cual es una tontería”.

“Esta foto que subo es mas para ustedes que para ella, ella sabe que estoy y que tiene mi apoyo incondicional”, insistió Vadhir.

“Y como sociedad urge tener mas tacto con estos temas cuando se trata de lo que vemos en redes sociales. Cada quien vive su duelo a su manera y esta como puede”, dijo el actor y cantante.

“No todo lo que pasa a puertas cerradas será publicado, y esta bien. Gracias por los mensajes de apoyo y amor a mi familia.

aislinn-gabriela--.jpg

Aislinn Derbez y Gabriela Michel

Getty Images

vadhir derbez Aislinn Derbez Luto
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
