Una querida exparticipante de ‘Love is Blind’ de Netflix denunció a su esposo de violencia y mostró pruebas

Emily Ceco, una actriz y modelo conocida por participar en el reality de Netflix “Love is Blind”, denunció a su esposo, Santiago Martínez, por violencia. La famosa se mostró temerosa y se dejó ver con uno de sus ojos morados provocados por quien habría conocido en aquel programa hace casi un año.

“Nosotros nos íbamos a casar de vuelta ahora por iglesia, porque en el programa nos habíamos casado solo por el civil. Mi mamá con mis hermanas, mis tías y mis primas me organizaron una despedida de soltera sorpresa. Igual nada justifica lo que hizo”, contó en el programa Bondi Live, de Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno.

Mira la declaración de Emily Ceco sobre la violencia de su marido.

La denuncia oficial ocurrió el martes por la mañana y detalló que su marido había abusado verbalmente de ella, la golpeó, y terminó por escaparse de la casa en donde vivía.

En la charla, Ceco acudió con unos lentes de sol para intentar tapar el ojo morado que le dejó su pareja. “La pasé muy mal. En esos momentos le pedía por favor a Santiago que me dejara de pegar”, relató.

La molestía de Santiago habría ocurrido debido a que vio un video en TikTok en donde aparecía su mujer disfrutando de su despedida de soltera y la función de una obra erótica.

Emily Ceco contó cómo fue el abuso de su marido. (Instagram)

Según contó Emily, él le reclamó y le dijo que era una “put**”.

Además del golpe en el ojo, la actriz contó que también tenía moretones en los brazos que fueron provocados por los forcejeos que tuvieron mientras ella intentaba escapar de él. “Le pedía que pare y no paraba, me puso la mano en la boca para que no gritara”.

La celebridad argentina reveló que teme por su seguridad y la de sus gatitos, que se quedaron en la casa, toda vez que él le sigue enviando mensajes por correo, pues lo bloqueó de WhatsApp e Instagram.

