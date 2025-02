“Me corrieron de Netflix por gorda": Actriz Dunia Alexandra denuncia discriminación

La has visto en “Casado con hijos” y “40 y 20", pero la actriz Dunia Alexandra pasó un trago amargo en una serie de Netflix, donde acusa que fue despedida injustificadamente y además discriminada por su físico.

A través de redes sociales, la actriz Dunia Alexandra compartió su historia en torno a “Las muertas”, una serie que llega a la plataforma de streaming este 2025.

Tras ser elegida por una audición, firmó un contrato por 6 meses para trabajar en la producción. “Empecé un trabajo de preproducción, ensayos, lecturas con el director, clases de baile, todo para llegar lo mejor preparados al set”.

“Cuando inició la segunda semana de llamados, la productora Sandra Solares me dijo que los ejecutivos de Netflix habían tomado la decisión de terminar con mi personaje en esta primera etapa del proyecto porque estaban preocupados por mi salud y pensaban que no iba a aguantar, que me iba a dar un infarto por el sobrepeso que tenía antes de que terminara la serie”.

“Yo pedí hablar con el director Luis Estrada para que me dijera el motivo por el que me estaban despidiendo porque en mi cabeza esto no tenía sentido”.

"Él (Luis Estrada) me comentó que lo hacía por una cuestión de humanidad, que él no iba a cargar en su consciencia con mi muerte, y que aparte las locaciones estaban muy complicadas, que había mucho polvo y se me iban a infectar los ojos; que yo me iba a cansar mucho, que seguramente iba a atrasar la producción porque soy muy lenta y que iba a llegar tarde a mis llamados.

“Todo esto basado en suposiciones, en la ignorancia y en prejuicios que tienen de que la gente gorda no estamos sanos, que no podemos hacer nuestro trabajo. Es por ello que decidí emprender una acción legal en contra de todos ellos por discriminación y despido injustificado”.

Dunia recordó que estas situaciones ocurren en la industria, “pero no es normal que sucedan este tipo de cosas. No solamente nos afectan a nivel profesional, los actores terminamos muy vulnerados en nuestra dignidad y nuestras emociones. Necesitamos una industria con más humanidad, respeto y empatía”.

¿Quién es Dunia Alexandra?

La actriz estudió en el “Círculo Teatral”. Ha participado en varias obras de teatro, en 12 películas, incluida “Chicuarotes” de Gael García Bernal y “Bardo”, de Alejandro González Iñárritu.

También la recordarás del video musical de Moenia “Ni tú ni nadie”, así como las series “Falsa identidad”, “Señora Acero”, “40 y 20", “El secreto de Selena y “La casa de las Flores”, así como “Quién mató a Sara”.