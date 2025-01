Horror en el quirófano: famosa actriz denuncia y revela escalofriante cirugía vaginal no autorizada

¿Fuiste alguna vez al cirujano plástico para hacerte algún arreglo y terminaste con algo que jamás pediste o con retoques extras? Si haces parte de ese grupo de personas que tuvieron alguna experiencia similar, seguramente vayas a sentir empatía por la aterradora y escalofriante historia que una famosa actriz y escritora vivió en el quirófano.

La terrible experiencia la vivió la actriz y escritora estadounidense, Brooke Shields, muy conocida por sus éxitos en películas como ‘La laguna azul’, ‘Pretty Baby’, ‘La madre de la novia’ y ‘Pretty Baby: Brooke Shields’, entre otras más. La legendaria actriz reveló que su cirujano plástico, a quien le había confiado su cuerpo para una cirugía estética que debía hacerse por salud, terminó en una ‘violación’.

Brooke Shields y su experiencia en el quirófano Instagram.

El horror que vivió Brooke Shields en el quirófano

Según el diario británico The U.S. Sun, en su versión, Brooke Shields confesó que se sintió ‘violada’, y pese a que le daba vergüenza contarlo, se animó a hacerlo público para generar conciencia y que no le pase a nadie más.

Resulta que Brooke Shields acudió al profesional para hacerse una cirugía de reducción de labios vaginales, una labioplastia, algo que según reveló la actriz, le estaba afectando su salud; sin embargo, el profesional se tomó la licencia de hacerle una vaginoplastía: ‘Fue como una invasión, algo extraño, como una especie de violación’, expresó la famosa.

Actriz de La Laguna Azul, Brooke Shields Instagram.

‘Nada indicaba que fuera necesario tener un cuerpo más apretado, más pequeño, más firme o más joven, especialmente allí’, indicó Brooke Shields. Para el asombro de la actriz, este se trata de una operación que es irreversible.

Brooke Shields se sincera en su nuevo libro

La actriz de 59 años está muy feliz por la publicación de su nuevo libro ‘ Brooke Shields Is Not Allowed to Get Old: Thoughts on Aging as a Woman ’, o en español, ‘A Brooke Shields no se le permite envejecer: Reflexiones sobre el envejecimiento como mujer’.

Nuevo libro de Brooke Shields Instagram.

La famosa estrella de cine está casada con Chris Henchy, de 60 años, con quien tiene dos hijas, Rowan y Grier, de 20 y 18 años respectivamente. En su libro, Brooke Shields revela detalles de esta escalofriante experiencia en el quirófano y otras historias más sobre su vida.