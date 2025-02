Compararon a Eleazar Gómez con Fofo Márquez y así fue la explosiva reacción del actor: VIDEO

Eleazar Gómez explotó contra una periodista durante una conferencia de prensa después de que ella hablara del caso de Fofo Márquez en lugar del proyecto en el que trabaja actualmente. La comunicadora le preguntó sobre su experiencia en prisión y no pudo evitar compararla con la sentencia del influencer.

“Sabemos que tú pasaste el caso similar de Fofo Márquez, ¿es verdad que en la cárcel pasan este tipo de agresiones hacia ustedes?”, dijo la periodista frente a todos.

¿Cómo reaccionó Eleazar Gómez tras ser comparado con Fofo Márquez?

Eleazar Gómez se mostró molesto y rápidamente dijo que era una pregunta inapropiada y “de mal gusto”, por lo que se negó a responder o hablar sobre estos detalles.

“Con todo respeto no te quiero responder absolutamente nada de lo que me acabas de preguntar, si tuvieras alguna otra pregunta que tuviera que ver con el show, que tenga que ver con mi carrera artística, te la respondería con todo mi corazón, pero de eso no tengo nada qué responderte”, dijo.

El momento generó tensión en el lugar y, aunque la ronda de preguntas y respuestas continuó, el actor de “Atrévete a Soñar” (2009) tenía un semblante serio.

¿Por qué Eleazar Gómez estuvo en la cárcel?

En 2020, Eleazar Gómez estuvo 5 meses en la cárcel tras ser acusado de violencia doméstica por su entonces novia, la modelo y actriz, Stephanie Valenzuela. El famoso se declaró culpable y obtuvo la libertad condicional y ofreció una disculpa pública por el hecho.

“Quiero ofrecer una disculpa pública a todas las mujeres que se hayan sentido agredidas u ofendidas con mi comportamiento, quiero dejar claro que nunca ha sido mi intención lastimar a nadie. Especialmente quiero ofrecer esta disculpa desde el fondo de mi corazón a Stephanie Valenzuela, por cualquier mal que le haya hecho pasar”, dijo en aquel entonces.

Eleazar Gomez ofrece disculpa pública a su ex Tefi Valenzuela pic.twitter.com/JcfFOCNWX6 — Vaya Vaya (@vayavayatv) March 30, 2021

Fofo Márquez, por su parte, fue sentenciado a 17 años de prisión por tentativa de feminicidio luego de atacar a Edith “N” en un estacionamiento en el Estado de México.

No te pierdas: