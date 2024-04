¿Una indirecta a William Levy? Samadhi Zendejas aparece en un candente video en medio de la polémica

Los usuarios en redes sociales comenzaron un debate en la publicación de Samadhi Zendejas

Luego de que Elizabeth Gutiérrez confirmara su separación de William Levy tras 20 años de relación, los fans de la actriz mexicana buscaron a una culpable y señalaron a Samadhi Zendejas como la supuesta tercera en discordia, ya que coprotagonizó junto al actor cubano la reciente novela ‘Vuelve a mí’.

Sin embargo, desde hace meses se ha dicho que ambos mantienen una relación profesional, pero esto no convence a los usuarios de Internet. Ahora, con la nueva y sensual publicación de Zendejas, muchos afirman que se trata de una indirecta para Levy, provocando debate y críticas.

Se trata de un sensual video en donde la estadounidense con ascendencia mexicana posa frente a la cámara mientras presume su outfit, conformado por unas botas negras con cuello largo y un sensual vestido tejido en color blanco. El clip fue musicalizado con la canción ‘I like the way you Kiss me’ (‘Me gusta cómo me besas’) de Artemas.

A pesar de que no escribió nada en el título, esto fue suficiente para sus miles de seguidores para relacionarlo con William, pues el post fue subido dos días después del anuncio de Gutiérrez sobre su ruptura con Levy para la revista ‘Hola! USA’.

En los comentarios, se leen opiniones como: “A las mujeres que apoyan a Samadhi, seguro son amigas de las amantes de sus esposos o son una Samadhi más en la vida de alguien”, “Te me caíste del pedestal”, “Otra más al club de Clara Chía” y “Déjenla en paz, el matrimonio de William estaba mal desde hace mucho, que la ex esposa no se tuvo amor propio nunca, es otra cosa”.

La actriz de 29 años habló con Telemundo respecto a las opiniones de los fans que creen que tiene una relación más que laboral con su excompañero de set, dejando claro que solo se trató de una buena química, ya que se veían todos los días.

Expresó que a ella no le preocupa lo que dicen las personas sobre ellos. “Estábamos tan enfocados en el proyecto, en construir esta historia con mucha verdad, que no le prestábamos atención”.

De forma contundente, respondió que ella y William no habían tenido ningún romance.

