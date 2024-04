¿Qué hace Samadhi Zendejas con sus haters? Así reacciona la actriz a los mensajes ofensivos

Samadhi Zendejas ha sido blanco de todo tipo de comentarios ofensivos tras la ruptura de Elizabeth Gutiérrez y William Levy

La polémica que se desarrolló en torno a Elizabeth Gutiérrez y William Levy, y que acabó por embarrar a Samadhi Zendejas debido a que muchos la señalan como la tercera en discordia no le quita el sueño a la actriz, quien la pasa de lo lindo con sus amigos y familia a pesar de los ataques.

La ira de los internautas se encendió sobre todo luego de que Samadhi publicara unas fotos muy sonriente al lado de William Levy que desataron toda clase de rumores y críticas que, a pesar de lo ofensivas, no le afectan a la famosa para nada debido al método que optó por seguir y que presumió en un divertido video.

SAMADHI ZENDEJAS MUESTRA CÓMO COMBATE A SUS HATERS

Lo cierto es que Samadhi Zendejas no deja que los escándalos en redes afecten su vida diaria, y así lo demostró en uno de sus videos más recientes que subió a TikTok, en donde además de salir de compras y consentirse con una comida en la calle, la actriz demostró qué hace con los comentarios negativos que recibe.

“Voy a bloquear a esa persona. A mí me gusta bloquear cuando me escriben algo grueso”

Generalmente la famosa recibe comentarios positivos, pero desde que Elizabeth Gutiérrez y William Levy confirmaron su ruptura , los post más recientes del Instagram de Samadhi se comenzaron a llenar de toda clase de agresiones que tal vez podrían afectar a otras celebridades, pero a ella no.

“Voy a bloquear a esa persona”, dijo la actriz entre risas al leer uno de los mensajes de sus haters. “A mí me gusta bloquear cuando me escriben algo grueso”, reconoció Zendejas demostrando que no se toma las cosas demasiado en serio.