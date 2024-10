Un querido actor mexicano reveló que sufrió un intento de secuestro: los detalles

Un querido actor

Día a día, miles de personas se mudan a la Ciudad de México en búsqueda de mejores oportunidades laborales, tal como le ocurrió por ejemplo a Wendy Guevara , quien de vivir en León se trasladó a la capital del país y ahora comparte un departamento con Nicola Porcella para así cumplir con sus compromisos en la televisión.

Sin embargo, la experiencia no es del todo agradable para la mayoría de las personas debido a que la inseguridad está a la orden del día y eso, en ocasiones, hace que famosos atraviesen por episodios realmente impactantes como le ocurrió a esta reconocida estrella, quien tuvo una inesperada reacción al verse rodeada de un grupo de hombres armados.

¿QUÉ FAMOSO ACTOR MEXICANO SUFRIÓ UN INTENTO DE SECUESTRO EN CDMX?

Hablamos de Omar Chaparro , quien abrió su corazón en una reciente entrevista con Yordi Rosado y ventiló un episodio muy fuerte de su vida, cuando estuvo a punto de ser secuestrado por un grupo de hombres armados cuando transitaba en el Viaducto de la Ciudad de México con su amigo Rafa Balderrama.

“Rafita lloró, se asustó, pero a mí me dio mucha risa”

La incómoda anécdota ocurrió en el 2001, hace más de 20 años; sin embargo, marcó profundamente la vida de Omar Chaparro ya que ocurrió cuando él apenas había dejado su natal Chihuahua para vivir en la Ciudad de México.

“Yo estaba recién llegado a México, en el 2001. Iba en el coche con Carlos Estrada y Rafita Balderrama”, recordó Chaparro, quien narró que, de repente, otro auto se les apareció de la nada e intento emparejárseles. La situación empeoró cuando un vehículo más les cerró el paso.

Omar Chaparro fue contundente con Yordi Rosado y le reveló que su escape fue digno de una película de acción luego de que se diera cuenta de que los hombres estaban armados, pues sin pensarlo mucho encendió el auto e hizo una peligrosa maniobra para salir de ahí.

“Di el patinón... casi lo atropello (al hombre armado) y me salí por la lateral. Me fui a toda velocidad, no supe si me siguieron”, aceptó Omar Chaparro, quien llegó a temer por su vida durante unos segundos que parecieron eternos.

¿CÓMO REACCIONÓ OMAR CHAPARRO A SU INTENTO DE SECUESTRO CON RAFA BALDERRAMA?

El momento pudo haber sido traumatizante para otra persona, pero no para Omar Chaparro, quien le reveló a Yordi Rosado que, al verse a salvo, comenzó a reírse a carcajadas, algo que le resultó extraño a Carlos Estrada y Rafa Balderrama ya que ellos aún estaban en estado de shock.

“Tengo una forma muy extraña de reaccionar. Rafita lloró, se asustó, pero a mí me dio mucha risa”, reconoció Omar Chaparro en el fragmento de la entrevista que no tardó en viralizarse.