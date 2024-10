Murió un querido actor de Guardianes de la Bahía tras una terrible enfermedad: los detalles

Un actor Guardianes de la Bahía murió a los 68 años luego de padecer durante varios años una severa enfermedad neurodegenerativa que marcó su vida: los detalles.

El deceso de este querido intérprete vistió de luto no sólo a Hollywood, sino al mundo del espectáculo en general: desde las primeras horas de este martes, las redes sociales se llenaron de mensajes de condolencias, así como de videos para recordar los mejores momentos del famoso en Guardianes de la Bahía, la serie que le dio la fama.

El hecho de que el actor trabajara como salvavidas en la vida real le dio un toque diferente a su personaje y, por ello, su papel fue especialmente rememorado por la audiencia, quien le dio el último adiós este martes.

¿QUE ACTOR DE GUARDIANES DE LA BAHÍA MURIÓ A LOS 68 AÑOS?

Hablamos de Michael Newman, quien se catapultó a la fama en los 90’s gracias a su entrañable personaje en Guardianes de la Bahía ya que, además, fue el único miembro del elenco que trabajó en las playas de Los Ángeles como un salvavidas de verdad.

“Newmie”, como se le llamaba cariñosamente, apareció en 150 episodios de Guardianes de la Bahía y se convirtió en el “rival directo” de David Hasselhof, el protagonista de la serie.

En el 2006, cuando tenía 50 años, Michael Newman fue diagnosticado con el mal de Parkinson, enfermedad que cambió totalmente el rumbo de su vida ya que se volvió un conocido activista y se dedicó a recabar fondos para la Fundación Michael J. Fox, organismo que investiga este mal neurodegenerativo.

Lamentablemente, el mundo de las playas le dijo adiós a Michael Newman, quien murió el pasado 20 de octubre por complicaciones cardíacas derivadas del Parkinson que padecía desde hace 18 años; sin embargo, fue hasta este 22 de octubre que un amigo cercano del actor confirmó la noticia que vistió de luto al mundo de la televisión. Descanse en paz.

¿CUÁL FUE EL ÚLTIMO TRABAJO DE MICHAEL NEWMAN?

Como te comentamos, luego de ser diagnosticado con Parkinson Michael Newman redujo sus apariciones ante las cámaras al mínimo; sin embargo, en sus últimos años formó parte de un documental que repasó la vida de las estrellas de Guardianes de la Bahía.

En After Baywatch: Moment in the Sun, documental dirigido por Matt Felker, “Newmie” habló de su lucha contra el Parkinson, al tiempo que recordó los momentos más icónicos de su carrera como actor al lado de David Hasselhoff.