¡Tunden a Pati Chapoy por alabar a ‘Emilia Pérez’! Así reaccionó X a sus comentarios

Desde que “Emilia Pérez” se consolidó como la gran ganadora en la edición 2025 de los Globos de Oro con cuatro premios, las críticas no le han dejado de llover a esta cinta que trata temas delicados como el crimen organizado, la desaparición de personas y la transexualidad en México... ¡eso no quiere decir que la película dirigida por Jacques Audiard no tenga sus defensores!

Primero, Guillermo del Toro alabó la cinematografía de “Emilia Pérez” , y ahora fue Pati Chapoy a quien se le ocurrió hablar maravillas de esta película... lo malo fue que el video de sus declaraciones se viralizó lo suficiente para que a la conductora estelar de “Ventaneando” le lloviera el hate por todas partes: ¡nadie la perdonó!

¿QUÉ DIJO PATI CHAPOY DE “EMILIA PÉREZ”?

En la grabación que pronto circuló sobre todo en X, se escucha cómo Pati Chapoy aprovecha un espacio de “Ventaneando” para hablar maravillas de “Emilia Pérez” con sus compañeros.

“Zoe Saldaña se debe de ganar todos los premios, qué actuación. La película es una joya”

Sentada a un lado de Pedrito Sola, quien el pasado fin de semana sufrió un doloroso accidente que lo dejó con un diente roto y dificultades para caminar , Pati Chapoy alabó a “Emilia Pérez” e incluso se animó a decir que la actriz Zoe Saldaña se merecía “todos los premios” por su trabajo en la cinta.

“Es una joya. No saben que extraordinaria película. Zoe Saldaña se debe de ganar todos los premios, qué actuación. La película es una joya”, aseguró Chapoy ante las cámaras de TV Azteca.

¿CÓMO REACCIONARON LAS REDES A LOS COMENTARIOS DE PATI CHAPOY?

A los internautas, por supuesto, no les hizo ninguna gracia que Pati Chapoy hablara de Emilia Pérez en uno de los programas más importantes de televisión mexicana y se lanzaron en contra de ella sin piedad.

Los internautas no tuvieron misericordia alguna de Chapoy, a quien literalmente le llovió de todo este miércoles: desde memes divertidos hasta comentarios llenos de insultos que desataron la controversia y le dieron un toque diferente al “ombligo de la semana”.

“Esa vieja por varo vende hasta a su hermana”, “No seas ridícula”, “Le pagaron para hablar así", “Nadie te preguntó, Pati” y “Mejor no recomiendes nada” fueron algunos de los comentarios con más interacciones en X.