Brenda Bezares confesó la verdad sobre el futuro de ‘La Señora Presidenta’: ‘Por el momento no podemos continuar’

Cuando el río suena, es porque piedras lleva… eso dice el dicho. Bueno, la inesperada salida de Mario Bezares de la obra de teatro ‘La Señora Presidenta’ de Alex Gou era un rumor que creció con fuerza y que se terminó por confirmar en las últimas horas. En ese marco, su esposa y también actriz del elenco, Brenda Bezares, habló sobre el futuro de la obra de teatro.

En una entrevista para Chismorreo, la actriz Brenda Bezares reveló el futuro que tendrá ‘La Señora Presidenta’ de Alex Gou, ahora que Mario Bezares, una de las figuras estrella del elenco, ya no va a estar.

La Soñora Presidenta Instagram

Brenda Bezares sobre el futuro de ‘La Señora Presidenta’: ¿sigue o no sigue la obra?

La actriz fue muy sincera y aclaró todo: ‘Me han estado preguntando sobre ‘La Señora Presidenta’. Por el momento, no podemos continuar con la temporada en la CDMX porque tenemos muchos otros compromisos en otras ciudades que tenemos que cumplir y no nos es posible continuar con la temporada’, comentó Brenda Bezares.

Para tranquilidad del público, la gira nacional de ‘La Señora Presidenta’ sí va a continuar: ‘Tenemos algunas fechas de ciudades diferentes que sí vamos a ir a visitar y que por ahí estaremos, entonces, sí nos vamos a ir de gira, sí nos vamos a ver en tu ciudad… próximamente regresaremos’, remarcó la esposa de Mario Bezares.

La Señora Presidenta

Brenda Bezares desmiente que hayan rispideces en el elenco

La actriz dijo que aclara esta situación con la obra de teatro, para que ‘no anden inventando’, y agregó: ‘Estamos muy a gusto trabajando con Alex Gou, muy a gusto trabajando con La Señora Presidenta, con todos, con todo el equipo. ¡Es un equipazo!’.

Brenda Bezares aclaró que los cambios que se dan dentro y fuera de la obra de teatro se deben a compromisos que deben concretarse y no dan los tiempos: ‘Nos vamos por el momento, pero prometemos regresar’.